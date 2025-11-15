川普要告BBC！放話「最高求償50億美元」：他們承認騙人

▲川普親口證實將起訴BBC。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普15日證實，將對英國廣播公司（BBC）提告並求償10億至50億美元，因為該媒體惡意剪輯其演說內容，「我們必須這麼做，他們甚至承認了他們騙人……他們改變了從我嘴巴裡說出口的話。」

川普律師團隊本周稍早表示，除非BBC道歉、撤回片段並給予賠償，否則將提起10億美元訴訟。他本人15日則在空軍一號上向隨行記者們證實，「我們會起訴他們，並要求10億至50億美元（的賠償），可能在下周的某個時候。」

川普隨後表示，他本周末將與英國首相施凱爾（Sir Keir Starmer）討論此事，並宣稱「英國人民對於發生的事情非常憤怒……因為這顯示BBC就是假新聞。」

不過法律專家指出，川普將面臨重大法律挑戰。因為該紀錄片於2024年10月播出，至今已經超過英國法院的一年訴訟時效，而且英國誹謗案賠償金很少超過10萬英鎊。此外，該紀錄片未在美國播出，很難證明美國選民會因為一部他們無法觀看的紀錄片，對川普的看法變糟。

▲BBC位於倫敦白城（White City）的辦公室。（圖／達志影像／美聯社）



這起爭議源於BBC旗艦節目「廣角鏡」（Panorama）於去年美國大選之前播出的紀錄片「川普：第二次機會？」（Trump: A Second Chance?），其內容將川普2021年1月6日國會山莊暴動前的演說片段重新剪輯，讓他看似直接告訴支持者前往國會山莊「拚死戰鬥」（fight like hell）。

面對輿論壓力，BBC總裁戴維（Tim Davie）和新聞主管特尼斯（Deborah Turness）已雙雙請辭，該媒體也於13日向川普正式道歉、承認「判斷錯誤」，並保證該節目不再以此形式於任何平台播出。一名發言人表示，「BBC對於影片剪輯方式深表遺憾」，但強調「強烈反對存在誹謗索賠的依據」。