物價飛漲民怨爆！　川普宣布：取消牛肉、咖啡等食品關稅

▲經濟學家指出，高關稅確實是造成食品價格居高不下的因素之一。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）為因應連月飆升的物價壓力，於14日簽署一項新的行政命令，宣布包括牛肉、番茄、咖啡與香蕉在內的多項食品進口，將從今年稍早對幾乎所有國家祭出的高額關稅中全面豁免。此舉被視為川普政府在民生壓力升溫下，做出的重大政策轉向。

根據《路透社》報導，白宮指出，這波豁免將回溯自13日午夜開始生效，並由美國海關暨邊境保護局依既有程序處理相關退稅。川普過去多次強調自身施加的關稅並未推升通膨，如今突然讓多項食品免除課稅，被視為在民意壓力下的明顯讓步。

川普政府今年起對全球幾乎所有國家的進口商品加徵10% 基本關稅，另依州別追加額外稅率，造成民生物資成本居高不下。儘管川普堅稱物價飆升是前總統拜登（Joe Biden）政策遺留的後果，但美國民眾對高額食品價格的反彈持續升溫。

經濟學家指出，高關稅確實是造成食品價格居高不下的因素之一，企業更可能在明年把完整成本轉嫁至消費端，使漲勢延續。

民主黨籍眾議院歲計委員會領袖尼爾（Richard Neal）也批評川普政府是在「滅自己點的火卻稱之為進展」，直指川普的貿易戰已導致通膨上升、製造業連月萎縮。

而在地方選舉中接連失利後，川普近幾週將焦點全面鎖定「生活負擔」議題，並加速調整貿易措施。此次食品豁免，也凸顯民生壓力已成為他政府不得不面對的核心挑戰。