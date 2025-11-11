高雄男癡纏女公務員！警獲報抓人...又查出他是變態偷拍狼

▲偷拍示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名倪姓男子多次尾隨女公務員上班、貼身跟進電梯、超商買早餐，讓女方嚇得報警，警方調查時發現，倪男不只跟蹤女公務員，還涉偷拍其他女性的裙底風光，蘇男事後被依跟騷和妨害秘密罪起訴，法院判他徒刑7月確定。而其中一名被偷拍女子也提民事訴訟求償50萬元，法院審酌證據後，判倪男應賠20萬元。

判決指出，2023年1月13日上午7點多，任職高雄市政府的女公務員上班途中，驚覺身後被一名陌生男子緊跟。倪男一路從停車場尾隨到電梯，甚至目送她進辦公室才離開。幾天後，倪男又現蹤市府外人行道，死纏爛打地跟著女公務員搭電梯、進超商買早餐，甚至試圖靠近搭訕，讓女方嚇得趕緊報警。

警方接獲報案後，調出監視器並傳喚倪男到案說明，沒想到一查竟揪出倪男更多惡行，原來他還涉嫌在兩家超商偷拍女子裙底，被害人指控他趁排隊結帳時，會用藏有針孔鏡頭的鞋子偷拍。雖警方未起出針孔裝置，但在倪男手機中發現可遠端操控攝影的程式，證實具備偷拍能力。

倪男到庭時辯稱「只是想交朋友，不知道怎麼表達」，還狡辯偷拍影片都刪了、沒散布。不過法官認為他為滿足私慾、公然踐踏他人隱私，依《跟騷法》與《妨害秘密罪》合併判刑7月，得易科罰金，全案定讞。

而被倪男偷拍的一名女子，則怒告倪男求償50萬元，倪男又胡扯「是站不穩才把腳伸進裙底」，企圖撇清罪責。但法官調閱超商監視畫面，見他不但故意伸腳靠近，還邊操作手機、左顧右盼，明顯心虛偷拍。法院認定倪男侵害女性隱私，重創被害人身心，判他應賠償20萬元確定。