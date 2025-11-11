　
普丁身體亮紅燈？右手「腫如麵包」狂炸青筋　詭異照瘋傳

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 普丁右手手背血管明顯突起。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁近日出席公開活動，被攝影機捕捉到右手異常腫脹、血管明顯突起的畫面。現年73歲的他不時緊握雙手，神情看似不適，再度引發對他健康狀況的揣測。

根據《紐約郵報》報導，普丁在一場於籃球場舉辦的活動上發表演說時，右手和另一隻手相比出現明顯腫脹，且手背血管異常突出，整隻手看起來有些疼痛。這段畫面在網路上瘋傳，引發網友猜測他可能罹患帕金森氏症或癌症等各種疾病。

烏克蘭內政部前顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）對此認為，「普丁的手有問題。除了（因入侵烏克蘭）雙手沾滿鮮血，他的血管也異常突起。」烏克蘭媒體人戈登（Dmytro Gordon）則觀察到，普丁手部「明顯腫脹疼痛，一隻手血管特別突出。」

事實上，普丁的手部早在俄烏戰爭爆發初期就頻頻引發討論。他在軍事視察時手上曾出現神秘黑斑，網路上也流傳他手上疑似有多處針孔痕跡的照片。

此外，普丁在各種場合中經常被拍到緊抓桌子或手部不自主抽搐的畫面，進一步加深外界對他可能患有帕金森氏症的懷疑。

11/09 全台詐欺最新數據

普丁

