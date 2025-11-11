普丁身體亮紅燈？右手「腫如麵包」狂炸青筋　詭異照瘋傳

▲ 普丁右手手背血管明顯突起。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁近日出席公開活動，被攝影機捕捉到右手異常腫脹、血管明顯突起的畫面。現年73歲的他不時緊握雙手，神情看似不適，再度引發對他健康狀況的揣測。

A new video surfaced of putin and there’s something really wrong with his hands. Russians online are starting to worry their ruler isn’t okay.



Nevertheless, we hope he never gets well. pic.twitter.com/NUmqwFMBnW — Saint Javelin (@saintjavelin) November 10, 2025

根據《紐約郵報》報導，普丁在一場於籃球場舉辦的活動上發表演說時，右手和另一隻手相比出現明顯腫脹，且手背血管異常突出，整隻手看起來有些疼痛。這段畫面在網路上瘋傳，引發網友猜測他可能罹患帕金森氏症或癌症等各種疾病。

烏克蘭內政部前顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）對此認為，「普丁的手有問題。除了（因入侵烏克蘭）雙手沾滿鮮血，他的血管也異常突起。」烏克蘭媒體人戈登（Dmytro Gordon）則觀察到，普丁手部「明顯腫脹疼痛，一隻手血管特別突出。」

事實上，普丁的手部早在俄烏戰爭爆發初期就頻頻引發討論。他在軍事視察時手上曾出現神秘黑斑，網路上也流傳他手上疑似有多處針孔痕跡的照片。

此外，普丁在各種場合中經常被拍到緊抓桌子或手部不自主抽搐的畫面，進一步加深外界對他可能患有帕金森氏症的懷疑。