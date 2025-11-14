　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸荒野求生賽僅存女選手「冷美人」突昏倒送醫　體檢未過退賽

▲陸荒野求生賽僅存的女選手「冷美人」退賽。（圖／翻攝瀟湘晨報）

▲陸荒野求生賽僅存的女選手「冷美人」退賽。（圖／翻攝瀟湘晨報）

記者魏有德／綜合報導

張家界「七星山‧駱駝盃」極限荒野求生挑戰賽進入第37天，堅持到目前的女性選手「冷美人」一度被視為奪冠熱門，沒想到她在比賽中突發昏倒，被緊急送醫後診斷為營養不良，最終因體檢未過關而遺憾退賽。主辦方表示，「冷美人」目前仍在醫院檢查，具體情況尚未公佈。

《瀟湘晨報》報導，七星山景區人員回應稱，目前「冷美人」仍在檢查中，尚不清楚具體情況。這場百人荒野求生賽要求選手在極端環境下挑戰生存，部分選手因天候惡劣中途退出，「冷美人」是僅存的女性選手。

▲「冷美人」楊朝芹參賽參賽十餘天便已經和原來外表不大相同。（圖／翻攝瀟湘晨報）

▲「冷美人」楊朝芹參賽十餘天便已經和原來外表不大相同。（圖／翻攝瀟湘晨報）

「冷美人」楊朝芹出生在雲南省臨滄市雲縣菖蒲塘村，從小在熟悉山林環境，甚至可以徒手抓田鼠。楊朝芹長大後也喜歡健身，騎馬、跳舞都是她的興趣愛好。

▲楊朝芹參賽前的樣子。（圖／翻攝瀟湘晨報）

▲楊朝芹參賽前的樣子。（圖／翻攝瀟湘晨報）

楊朝芹在參賽十餘天後身形明顯消瘦，靠採野果、野菜與烤螞蚱充飢，手指與嘴唇乾裂，外貌與賽前判若兩人，數次登上媒體版面。她曾坦言，「很多野菜野果都不認識，會淺試一下，不能吃趕緊催吐漱口，能吃下次就繼續吃，這種方法很危險。」她也曾在參賽36天時曾因生理期劇痛倒地哭泣，仍堅持比賽。

主辦方表示，本屆為第二季國際極限荒野求生挑戰賽，冠軍可獲20萬元人民幣獎金及榮譽證書，另設「10天生存任務獎」，目前仍在決勝負階段。

相關新聞

張家界「荒野求生」百人參賽剩22人 僅存女選手半個月暴瘦如野人

張家界「荒野求生」百人參賽剩22人 僅存女選手半個月暴瘦如野人

湖南張家界「七星山·駱駝盃」國際荒野求生挑戰賽第二季進入白熱化階段，原本100名參賽者經過近三週的極端環境考驗後，只剩22人仍在堅持。主辦方透露，目前唯一仍在場的女性選手「冷美人」仍持續堅持，她在19天的生存挑戰中暴瘦，被形容成「瘦如閃電」一般，堅毅精神引起外界關注。

張家界100億元打造古城！只有停車場賺錢

張家界100億元打造古城！只有停車場賺錢

陸娃高鐵上爆哭…女乘客喊「2句」秒安靜

陸娃高鐵上爆哭…女乘客喊「2句」秒安靜

張家界溶洞「垃圾堆7層樓」已清出51噸 村支書嗆「來拍照就打」被停職

張家界溶洞「垃圾堆7層樓」已清出51噸 村支書嗆「來拍照就打」被停職

美麗景區發臭！張家界「垃圾堆7層樓高」

美麗景區發臭！張家界「垃圾堆7層樓高」

