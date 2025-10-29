　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

張家界「荒野求生」百人參賽剩22人　僅存女選手半個月暴瘦如野人

▲張家界荒野求生賽僅存的女參賽者「冷美人」楊朝芹。（圖／翻攝都市快報）

▲張家界荒野求生賽僅存的女參賽者「冷美人」楊朝芹。（圖／翻攝都市快報，下同）

記者魏有德／綜合報導

湖南張家界「七星山·駱駝盃」國際荒野求生挑戰賽第二季進入白熱化階段，原本100名參賽者經過近三週的極端環境考驗後，只剩22人仍在堅持。主辦方透露，目前唯一仍在場的女性選手「冷美人」仍持續堅持，她在19天的生存挑戰中暴瘦，被形容成「瘦如閃電」一般，堅毅精神引起外界關注。

▲張家界荒野求生賽僅存的女參賽者「冷美人」楊朝芹。（圖／翻攝都市快報）

《都市快報》報導， 這場比賽於10月9日在七星山開賽，參賽者僅能攜帶基礎物資與一把柴刀，全程無通信設備。比賽分為半決賽與決賽兩個階段，最終，僅前10名可晉級決賽。

賽事執行負責人田磊表示，本屆共有近百人參賽，其中7名為女性，但目前僅「冷美人」一人仍堅持在場，參賽者需面對低溫、缺乏食物與長時間體能消耗等挑戰，許多人因吃壞食物、腸胃不適或無法成功鑽木取火而退賽，「目前僅剩22名選手仍在堅持，能留下來的都是真正的強者。」

▲張家界荒野求生賽僅存的女參賽者「冷美人」楊朝芹。（圖／翻攝都市快報）

網名冷美人的選手楊朝芹現年29歲，雲南人，從事AI相關工作，平時是一名專職白領。她表示，在山中生存挑戰中，最難熬的是夜晚的恐懼與孤獨，「越是絕境越要冷靜。」

楊朝芹透露，自己幾乎走遍山區各處，還搭建了避風所，夜間睡覺時會將刀放在身旁以備自保，「女生最好把避風所搭在安全員駐點附近，有危險能馬上呼救，安全感滿滿。」

▲張家界荒野求生賽僅存的女參賽者「冷美人」楊朝芹。（圖／翻攝都市快報）

據了解，楊朝芹是賽場上第一位取火成功的選手，雨曾把她的火澆滅，但她能再次把火生起來，根據她自述，這場挑戰讓她從一個毫無野外生存經驗的普通人，蛻變為能夠平靜將蝗蟲塞進口袋說「這是蛋白質」的荒野挑戰者。

楊朝芹提到，乒乓球大小的獼猴桃（奇異果）是這裡最常見的食物，一開始只知道獼猴桃和梨能吃，野菜野果都是「試毒」試出來的，第六感讓我覺得能吃的我就吃，感覺不舒服就漱口或者催吐，「我可以做到吃素不吃肉，目前吃到最香的食物是蝗蟲和蘑菇，蘑菇有肉味，感覺不是在吃蘑菇而是在吃肉。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／男嬰遭丟排水溝亡　25歲生母落網
快訊／中職正式公告自由球員！　21位列A級
凌晨2點才睡！　大谷翔平挨轟懊悔：沒做到最理想
90歲嬤遭兒裝袋丟山坡　驗屍結果曝
快訊／豬瘟爆發後出國　「隔空看診」獸醫佐回來了
快訊／大谷翔平吞敗投！　藍鳥系列賽扳平
騙「18禁挑戰」有獎金　2正妹遭猥褻性侵
「知台派」任國台辦新發言人　經濟局長彭慶恩今首秀

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

再談「統一好處」　國台辦：台灣同胞在國際上「腰桿會更硬」

四中全會後對台工作　國台辦：鼓勵台胞參與大陸經濟社會建設

臉書體驗台網友瘋狂喊話　國台辦：我們認真對待每則留言

湖南網紅直播抓雨傘節被咬　嫌血清太貴未就醫後消失

陸女童舞校練下腰「半身不遂」　脊椎重傷只能穿尿布向官方求償

「知台派」任國台辦新發言人！　經濟局長彭慶恩今首秀

張家界「荒野求生」百人參賽剩22人　僅存女選手半個月暴瘦如野人

中共發布十五五規劃建議全文：牢牢把握兩岸關係主導權

陸十五五規劃建議出爐：採取「超常規措施」推動核心技術攻關

宋濤會見蕭旭岑一行：習近平賀電鄭麗文為兩黨、兩岸關係指明方向

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

再談「統一好處」　國台辦：台灣同胞在國際上「腰桿會更硬」

四中全會後對台工作　國台辦：鼓勵台胞參與大陸經濟社會建設

臉書體驗台網友瘋狂喊話　國台辦：我們認真對待每則留言

湖南網紅直播抓雨傘節被咬　嫌血清太貴未就醫後消失

陸女童舞校練下腰「半身不遂」　脊椎重傷只能穿尿布向官方求償

「知台派」任國台辦新發言人！　經濟局長彭慶恩今首秀

張家界「荒野求生」百人參賽剩22人　僅存女選手半個月暴瘦如野人

中共發布十五五規劃建議全文：牢牢把握兩岸關係主導權

陸十五五規劃建議出爐：採取「超常規措施」推動核心技術攻關

宋濤會見蕭旭岑一行：習近平賀電鄭麗文為兩黨、兩岸關係指明方向

見證農村再生成果！花蓮從逆境中紮根　韌性+創意奪農再活力獎

浪花兄弟回來了！　隔15年合體掀爆回憶殺...周杰倫出手助陣

3歲童上鋪摔落反覆嘔吐　已「嚴重顱內出血」緊急開顱搶命

法第一夫人被誣指是男的　女兒：母親長期焦慮不敢上網

中央嗆罰！盧秀燕強硬回擊：賞罰有分　對400攤商未道歉祭補償

台股飆漲446點創28395新高！專家：不預設高點　留意聯準會態度

南港發展大躍進「昆陽接下一棒」　在地：重陽重劃區最受惠

再談「統一好處」　國台辦：台灣同胞在國際上「腰桿會更硬」

Lisa愛牌鼻通出包！驗出「微生物超標」　泰官方：快停用檢查編號

台中改採焚化處理廚餘　環境部：其他垃圾可先打包暫置

【全案定讞】超派鐵拳狠揍Toyz！超哥二審仍判6月

大陸熱門新聞

陸「萬能遙控器」流竄　配對解碼便能破解社區商場停車場鐵捲門

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

張家界「荒野求生」百人參賽剩22人 僅存女選手半個月暴瘦如野人

陸人大常委會決定「何衛東下、張升民上」

「知台派」任國台辦新發言人！　經濟局長彭慶恩今首秀

男子「刮中百萬」請假去兌獎！店員嘆：無效

超驚險！陸女誤將「蛇窩」當野生彈跳床玩

大陸又一開源模型爆紅！　MiniMax性能「超越DeepSeek」

中共十五五規劃建議全文：牢牢把握兩岸關係主導權

交往1個月當爸！男擺20桌滿月酒才知「非親生」

「奶皮糖葫蘆」爆紅！陸顧客甘願排3hr

宋濤會見蕭旭岑一行：習賀電鄭為兩岸、兩黨指明方向

中日外長通話　王毅：台灣問題事關兩國「基本信義」

陸十五五規劃建議出爐：採取「超常規措施」推動核心技術攻關

更多熱門

相關新聞

北海道棕熊吃人！鈴鐺會激怒熊　「用1物」更有效

北海道棕熊吃人！鈴鐺會激怒熊　「用1物」更有效

日本北海道知床半島羅臼岳14日上午驚傳登山客遭棕熊攻擊喪命，一名來自東京的26歲登山客，在下山途中遇襲，被棕熊拖入林中後失蹤，搜救單位隔日就找到失聯者的遺體。對此，粉專「在日本的庶民生活」表示，棕熊比黑熊還要大，而且更兇殘，單靠「熊鈴」可能不但沒用，還可能惹怒牠，防熊噴霧比較有效。

新北爆「蝗蟲大軍」　農業局：8月大爆發

新北爆「蝗蟲大軍」　農業局：8月大爆發

新北驚見蝗蟲潮　農業局回應了

新北驚見蝗蟲潮　農業局回應了

張家界100億元打造古城！只有停車場賺錢

張家界100億元打造古城！只有停車場賺錢

陸娃高鐵上爆哭…女乘客喊「2句」秒安靜

陸娃高鐵上爆哭…女乘客喊「2句」秒安靜

關鍵字：

極限求生冷美人張家界女選手蝗蟲野外

讀者迴響

熱門新聞

「北教大王力宏」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！他收訊息驚醒

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

砸2467億買66架戰機全沒到！國防部說明了

養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

大谷翔平二刀流吞敗　藍鳥系列賽扳平

黑絲OL繳停車費被公雞猛追！飆髒話狂奔畫面曝

美濃大峽谷地主石麗君丈夫拒捕　喝不明液體命危

Energy「閃兵」代價近億元　他跌落神壇

獨／6年砸千萬被分手…富商前男友為她「保時捷安太座」！

「北教大王力宏」後宮驚見女網紅！　最愛人妻原因曝

藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

遭指「戴大S骨灰項鍊」開唱！　范瑋琪曬律師聲明反擊

更多

最夯影音

更多
逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀
鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面