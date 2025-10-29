張家界「荒野求生」百人參賽剩22人　僅存女選手半個月暴瘦如野人

▲張家界荒野求生賽僅存的女參賽者「冷美人」楊朝芹。（圖／翻攝都市快報，下同）

記者魏有德／綜合報導

湖南張家界「七星山·駱駝盃」國際荒野求生挑戰賽第二季進入白熱化階段，原本100名參賽者經過近三週的極端環境考驗後，只剩22人仍在堅持。主辦方透露，目前唯一仍在場的女性選手「冷美人」仍持續堅持，她在19天的生存挑戰中暴瘦，被形容成「瘦如閃電」一般，堅毅精神引起外界關注。

《都市快報》報導， 這場比賽於10月9日在七星山開賽，參賽者僅能攜帶基礎物資與一把柴刀，全程無通信設備。比賽分為半決賽與決賽兩個階段，最終，僅前10名可晉級決賽。

賽事執行負責人田磊表示，本屆共有近百人參賽，其中7名為女性，但目前僅「冷美人」一人仍堅持在場，參賽者需面對低溫、缺乏食物與長時間體能消耗等挑戰，許多人因吃壞食物、腸胃不適或無法成功鑽木取火而退賽，「目前僅剩22名選手仍在堅持，能留下來的都是真正的強者。」

網名冷美人的選手楊朝芹現年29歲，雲南人，從事AI相關工作，平時是一名專職白領。她表示，在山中生存挑戰中，最難熬的是夜晚的恐懼與孤獨，「越是絕境越要冷靜。」

楊朝芹透露，自己幾乎走遍山區各處，還搭建了避風所，夜間睡覺時會將刀放在身旁以備自保，「女生最好把避風所搭在安全員駐點附近，有危險能馬上呼救，安全感滿滿。」

據了解，楊朝芹是賽場上第一位取火成功的選手，雨曾把她的火澆滅，但她能再次把火生起來，根據她自述，這場挑戰讓她從一個毫無野外生存經驗的普通人，蛻變為能夠平靜將蝗蟲塞進口袋說「這是蛋白質」的荒野挑戰者。

楊朝芹提到，乒乓球大小的獼猴桃（奇異果）是這裡最常見的食物，一開始只知道獼猴桃和梨能吃，野菜野果都是「試毒」試出來的，第六感讓我覺得能吃的我就吃，感覺不舒服就漱口或者催吐，「我可以做到吃素不吃肉，目前吃到最香的食物是蝗蟲和蘑菇，蘑菇有肉味，感覺不是在吃蘑菇而是在吃肉。」