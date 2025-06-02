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美麗景區發臭！張家界溶洞「垃圾堆7層樓」　居民：有10年前寶特瓶

▲中國著名的國家級景點之一張家界，是電影《阿凡達》的取景地。（圖／視覺中國）

▲中國著名的國家級景點之一張家界，是電影《阿凡達》的取景地。（圖／視覺中國）

記者廖翊慈／綜合報導

湖南張家界一處天然溶洞近日遭多名居民指出，洞內被堆滿垃圾，量大到高達7層樓，導致洞內被污染。一位負責清理垃圾的當地居民指出，「清理過程中，還發現有10年前的寶特瓶，垃圾已堆成一座山，還堆到洞口，大家都要吊繩索下去才能清理。」

▲工人正在清理垃圾。（圖／翻攝自微博）

▲工人（紅圈圈）正在清理垃圾。（圖／翻攝自微博）

據《紅星新聞》報導，該溶洞位於通津鋪鎮長峪鋪村楊家坡，系喀斯特地貌，垂直深度約150公尺，洞內存有陳年垃圾、污水，近期因暴雨，導致洞內污水上漲外溢。初步調查顯示，為當地部分養殖戶排污導致，堆積垃圾的行為，預估已有6年左右。

清理人員表示，因為洞內較深，地形較複雜，已經安排工作人員，利用麻布袋裝運，往上提吊的方式清理，「我們這裡地處山區，地形複雜，垃圾清理等工作需要一段時間，清理後將進行治理。」

▲▼張家界溶洞7層樓高垃圾山。（圖／翻攝自微博）

▲▼清理上來的垃圾。（圖／翻攝自微博）

▲▼張家界溶洞7層樓高垃圾山。（圖／翻攝自微博）

相關部門工作人員表示，同時，已要求各鄉鎮全力排查，轄區內的類似溶洞情況，特別是將地勢低、與居民鄰近的溶洞作為重點排查對象，發現問題後及時改上報，並要求拿出整改措施，針對溶洞生態環境破壞問題，政府正進行全域排查整治。

報導指出，該溶洞目前已清運垃圾3000斤左右，這個數字令人吃驚。事件發生在以風景著稱的張家界，在歷經數個地質時期，才能形成的鐘乳石溶洞，這本該是醉人的美景幽境，寶貴的科研場所，最後卻變成了「垃圾山」。

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