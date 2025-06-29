張家界「百億元古城」淪空城！每年狂虧10億「只有停車場賺錢」

▲大庸古城耗資百億打造，但卻淪為空城。（圖／翻攝央視）



文／香港01

湖南張家界的大庸古城一度是當地的「明星項目」，惟自2021年試營業以來就持續虧損，總投入金額約25億元人民幣（約103億元新台幣），四年累計虧損超過10億元（約41億元新台幣），停車場成為唯一盈利項目。央視報導稱，古城原本應是文化與旅遊融合的載體，一些地方卻在「仿造古城古鎮」的熱潮中迷失方向，有些古城古鎮空有「古」的名頭，沒有「古」的內涵。那麼，究竟是何原因令斥巨資打造的所謂「古城」淪為空城？

每到假期，張家界各自然風光景區都遊人如織，然而坐落在市區繁華地帶的大庸古城儘管不收門票，亦門庭冷落。在偶爾進入古城的人群中，遊客僅佔少數，更多的是本地居民前往打球、遛狗。

大庸古城項目佔地240畝，相當於22個標準足球場大小。建築面積16.55萬平方米，建築風格融合了明清建築元素與土家族特色。這一項目不僅是張家界市十大重點產業項目和重點工程，還是湖南省重點建設項目和重大產業建設項目。

大庸古城定位為打造具有全國示範意義的文化旅遊新標桿。建成後預計每年實現營收近5億元，每年實現凈利潤近2億元。然而投資規模達24.43億元的仿古建築群，自2021年6月試營業以來，持續虧損，直至現在瀕臨破產。

大庸古城在設計之初有198間商舖，目前這些沿街商舖均處於關閉狀態。根據張旅集團發布的公開年報數據，2021年到2024年，大庸古城持續虧損，虧損額度超過10億元，唯一一個經營性盈利項目就是停車場。

具體來看，大庸古城在2021年虧損0.84億元，2022年虧損1.51億元，2023年虧損2.49億元，2024年虧損5.96億元。四年累計虧損達10.8億元。截至2024年底，大庸古城公司資產總額13.95億元，負債總額16.97億元，凈資產額為負3.02億元。

為何重點文旅項目陷入困境？張家界市經濟發展投資集團有限公司黨委書記兼董事長張堅持直言，「跟風了，跟全國古城古鎮熱的風了。看人家古城古鎮搞得好，總認為自己造一個出來，我也可能運營得好，當時對市場的預判還是有一定的主觀性。」

報導指，2016年前後，古城古鎮建設如火如荼，全國不少地方開始斥巨資打造仿古項目，有些地方本身沒有多少古跡資源。大庸古城項目正是在這樣的背景下啟動，試圖複製成功案例的商業路徑。

然而，由於市場供需失衡等原因，近年來，一些古城古鎮複製品在競爭中遭到淘汰。審批材料顯示，大庸古城項目的立項時間為2016年3月，開工建設時間為2016年6月，從立項到開工僅用了3個月。

張堅持說，「因為這個項目上馬很倉促，事前對市場研究不足，對產品如何打造，業態如何佈局，功能如何配套，運營怎麽開展，品牌如何塑造研究得不夠，所以在建設過程中舉棋不定，邊建設、邊思考、邊探索。」而原本計劃550天的建設工期，實際完成卻用了近五年。

此外，大庸古城在項目報批、建設、業態佈局等過程中，存在手續不完善、工程超概算、項目逾期等問題，相關職能部門和業主單位在審批監管等方面存在不少漏洞。大庸古城建成後，業態除了兩個沉浸式文化體驗項目，其餘大都是商業街區和客棧酒店，業態非常單一。

目前，張家界市委、市政府已組建成立「張旅集團債務風險化解工作專班」，推動大庸古城公司與張旅集團協同重整，力圖通過資本公積轉增股本、分類清償債權、引進投資人等多種方式化解債務風險，多措並舉盤活大庸古城。

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