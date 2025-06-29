　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

張家界「百億元古城」淪空城！每年狂虧10億「只有停車場賺錢」

▲▼張家界百億打造大庸古城！每年虧10億「只有停車場賺錢」。（圖／翻攝央視）

▲大庸古城耗資百億打造，但卻淪為空城。（圖／翻攝央視）

文／香港01

湖南張家界的大庸古城一度是當地的「明星項目」，惟自2021年試營業以來就持續虧損，總投入金額約25億元人民幣（約103億元新台幣），四年累計虧損超過10億元（約41億元新台幣），停車場成為唯一盈利項目。央視報導稱，古城原本應是文化與旅遊融合的載體，一些地方卻在「仿造古城古鎮」的熱潮中迷失方向，有些古城古鎮空有「古」的名頭，沒有「古」的內涵。那麼，究竟是何原因令斥巨資打造的所謂「古城」淪為空城？

每到假期，張家界各自然風光景區都遊人如織，然而坐落在市區繁華地帶的大庸古城儘管不收門票，亦門庭冷落。在偶爾進入古城的人群中，遊客僅佔少數，更多的是本地居民前往打球、遛狗。

大庸古城項目佔地240畝，相當於22個標準足球場大小。建築面積16.55萬平方米，建築風格融合了明清建築元素與土家族特色。這一項目不僅是張家界市十大重點產業項目和重點工程，還是湖南省重點建設項目和重大產業建設項目。

▲▼張家界百億打造大庸古城！每年虧10億「只有停車場賺錢」。（圖／翻攝央視）

大庸古城定位為打造具有全國示範意義的文化旅遊新標桿。建成後預計每年實現營收近5億元，每年實現凈利潤近2億元。然而投資規模達24.43億元的仿古建築群，自2021年6月試營業以來，持續虧損，直至現在瀕臨破產。

大庸古城在設計之初有198間商舖，目前這些沿街商舖均處於關閉狀態。根據張旅集團發布的公開年報數據，2021年到2024年，大庸古城持續虧損，虧損額度超過10億元，唯一一個經營性盈利項目就是停車場。

具體來看，大庸古城在2021年虧損0.84億元，2022年虧損1.51億元，2023年虧損2.49億元，2024年虧損5.96億元。四年累計虧損達10.8億元。截至2024年底，大庸古城公司資產總額13.95億元，負債總額16.97億元，凈資產額為負3.02億元。

為何重點文旅項目陷入困境？張家界市經濟發展投資集團有限公司黨委書記兼董事長張堅持直言，「跟風了，跟全國古城古鎮熱的風了。看人家古城古鎮搞得好，總認為自己造一個出來，我也可能運營得好，當時對市場的預判還是有一定的主觀性。」

▲▼張家界百億打造大庸古城！每年虧10億「只有停車場賺錢」。（圖／翻攝央視）

報導指，2016年前後，古城古鎮建設如火如荼，全國不少地方開始斥巨資打造仿古項目，有些地方本身沒有多少古跡資源。大庸古城項目正是在這樣的背景下啟動，試圖複製成功案例的商業路徑。

然而，由於市場供需失衡等原因，近年來，一些古城古鎮複製品在競爭中遭到淘汰。審批材料顯示，大庸古城項目的立項時間為2016年3月，開工建設時間為2016年6月，從立項到開工僅用了3個月。

張堅持說，「因為這個項目上馬很倉促，事前對市場研究不足，對產品如何打造，業態如何佈局，功能如何配套，運營怎麽開展，品牌如何塑造研究得不夠，所以在建設過程中舉棋不定，邊建設、邊思考、邊探索。」而原本計劃550天的建設工期，實際完成卻用了近五年。

▲▼張家界百億打造大庸古城！每年虧10億「只有停車場賺錢」。（圖／翻攝央視）

此外，大庸古城在項目報批、建設、業態佈局等過程中，存在手續不完善、工程超概算、項目逾期等問題，相關職能部門和業主單位在審批監管等方面存在不少漏洞。大庸古城建成後，業態除了兩個沉浸式文化體驗項目，其餘大都是商業街區和客棧酒店，業態非常單一。

目前，張家界市委、市政府已組建成立「張旅集團債務風險化解工作專班」，推動大庸古城公司與張旅集團協同重整，力圖通過資本公積轉增股本、分類清償債權、引進投資人等多種方式化解債務風險，多措並舉盤活大庸古城。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
431 2 2080 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雷雨轟炸！　高雄機場12航班延誤
張家界「百億古城」淪空城！　每年狂虧10億
警報響！俄大規模空襲烏克蘭　波蘭戰機出動
河北彩伽「爆AV引退」！　達人1原因打臉
癱瘓男痛訴「如活著的死人」聲請安樂死　法官回應
好市多新制明上路！「1類會員」享2特權　台灣官方回應了
快訊／雷雨當空！高雄機場暫停地面作業　航班延誤

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

張家界「百億元古城」淪空城！每年狂虧10億「只有停車場賺錢」

陸翁吃自製榨菜「暈倒發紫」　送醫發現「亞硝酸鹽中毒」

每天狂抽2包煙「眼前一黑」　陸男體內取出「雞腳」斑塊

解放軍3校掛牌　信息支援部隊工程大學落戶武漢

廣州50白衣人「凌晨夜行」　神秘「辟穀」嚇壞路人

陸可口可樂博物館「60歲禁入」　網揭原因：不算年齡歧視

奇！男子爬進女裝店「脫褲貼地摩擦」　闆娘崩潰：不是第一次

時隔8年！陸航母山東艦編隊訪港　陸學者：有震攝圖謀不軌之意

福特CEO公開訴苦「稀土荒」　中美關稅角力害慘美國汽車工業

反對120天內關停！　陸企海康威視槓上加拿大：罔顧事實缺乏公正

【請專心騎車】阿伯見「內衣騎士」狂比不明手勢！　網笑揭殘酷真相

偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌

缺一不可！坤達：我趕到了　Energy自嘲「再就業男團」

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

【帥呆了】正妹入伍海軍陸戰隊霸氣剪長髮XD

【超羨慕】李珠珢主動討抱抱+摸鼻殺 富藍奇直接斷線石化XD

河智媛見記者拿麥手狂抖　暖扶3分鐘：你還好嗎？

東海同框「西海」韋禮安 連銀赫也認證：像兄弟！

汪東城自認像GAY　「不能男生女相嗎」

【海蟑螂也想拍婚紗？】新娘崩潰尖叫狂踩牠攝影師不救

張家界「百億元古城」淪空城！每年狂虧10億「只有停車場賺錢」

陸翁吃自製榨菜「暈倒發紫」　送醫發現「亞硝酸鹽中毒」

每天狂抽2包煙「眼前一黑」　陸男體內取出「雞腳」斑塊

解放軍3校掛牌　信息支援部隊工程大學落戶武漢

廣州50白衣人「凌晨夜行」　神秘「辟穀」嚇壞路人

陸可口可樂博物館「60歲禁入」　網揭原因：不算年齡歧視

奇！男子爬進女裝店「脫褲貼地摩擦」　闆娘崩潰：不是第一次

時隔8年！陸航母山東艦編隊訪港　陸學者：有震攝圖謀不軌之意

福特CEO公開訴苦「稀土荒」　中美關稅角力害慘美國汽車工業

反對120天內關停！　陸企海康威視槓上加拿大：罔顧事實缺乏公正

雷雨轟炸高雄！小港機場12航班延誤　下午4點恢復地面作業

台鋼選秀狀元人選漸有共識　洪總賣關子：明天就知道了

換掉李承燁戰績反而更差！　斗山熊進季後賽機率僅剩0.6%

紅雀「2局灌7分」逆轉守護者　4人創下生涯里程碑

很多人不知！台鐵「1規定」違規秒噴7500元　還會被趕下車

小熊塔克送老東家3分砲　隊友建議球迷關注「守備」

男彰化偷機車騎到草屯　波麗士眼前紅燈右轉當場被逮

《快打旋風》好萊塢真人電影「春麗」選角曝光　大咖卡司一次看

樂天2周12戰「靠意志力」　古久保抱歉無法讓主力休息

雷雨稍歇「高雄機場恢復地面作業」　12航班延誤

【水龍捲奇景】民眾在小琉球目擊水龍捲直衝天際

大陸熱門新聞

小米前總監傳包養200女簽變態合約　高層：食堂切菜的

50白衣人深夜詭異「列隊行走」！邪門畫面嚇壞

清大女碩士轉行當紋繡師！月收驚人母親卻反對

反對犧牲中方利益換取關稅減免　陸商務部回應

陸可口可樂博物館「60歲禁入」遭質疑

男爬進女裝店「脫褲貼地摩擦」　闆娘：不是第1次

驢子下體遭戴套　原因竟是遊客檢舉

自燃召回後　陸行動電源大廠「業務停擺」

年邁夫妻扛米供佛　遭嗆：一袋米也想許願

小17歲女友猛誇「很能幹」！8旬翁砸21萬遭分手

陸最強學霸班！全班45人有43人高考逾600分　班導查成績笑到嘴角歪

每天狂抽2包煙　陸男體內取出「雞腳」斑塊

大媽一句「我要去煮飯了」　意外擋下687萬詐騙

廣州50白衣人「凌晨夜行」　神秘「辟穀」嚇壞路人

更多熱門

相關新聞

台南南區新興新建停車場啟用提供248席車位免費試停至月底

台南南區新興新建停車場啟用提供248席車位免費試停至月底

台南南區停車再升級！為解決金華市場與新興國宅周邊停車難題，市府與國有財產署合作打造的「新興新建停車場」於26日正式啟用，總計提供248席汽車格，包含6席無障礙、5席婦幼專用及6席綠能優先車位，26日起至6月30日開放免費試停，自7月1日起實施人工收費，8月導入智慧化管理，全面提升停車服務品質。

李正皓遭辣椒水襲擊！21歲男到案辯：受人指使

李正皓遭辣椒水襲擊！21歲男到案辯：受人指使

陸娃高鐵上爆哭…女乘客喊「2句」秒安靜

陸娃高鐵上爆哭…女乘客喊「2句」秒安靜

5元佛心價沒了　彰化站前停車場首度調漲

5元佛心價沒了　彰化站前停車場首度調漲

高雄驚爆「犬」禍！休旅車遭啃咬破相

高雄驚爆「犬」禍！休旅車遭啃咬破相

關鍵字：

張家界大庸古城停車場

讀者迴響

熱門新聞

超乖新人被電爆「1句話退群組」！同事傻了

胰臟癌末期「準備辦後事」　他靠三招殺光癌細胞

台男長度出爐！　最新GG尺寸「贏韓輸日」

清潔女工性侵客戶！租屋處綑綁逞慾

100多國沒得談判！　川普將直接通知關稅稅率：美國想怎麼做都行

《拳願》爆濺血意外

網友控桃機二航廈有針孔　結果超展開

42歲女星突不適「送醫後身亡」！

今變天！　「下最大」地區曝

催金曲歌王走快點！張清芳頒獎脫稿引不滿

「高空激戰」是真的？空姐曝1時間點3原則

金曲獎／超市購物「心肌梗塞過世」年僅48歲！他18年後拿獎

金曲獎／歌王走太慢…張清芳「快一點，時間很晚」

航班嚴重事故！波音787「一刀切開」空巴機尾　畫面瘋傳

Toro鬆口認：本來很氣坤達不能來

更多

最夯影音

更多

【請專心騎車】阿伯見「內衣騎士」狂比不明手勢！　網笑揭殘酷真相

偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌

缺一不可！坤達：我趕到了　Energy自嘲「再就業男團」

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

【帥呆了】正妹入伍海軍陸戰隊霸氣剪長髮XD

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面