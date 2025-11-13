　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

普發1萬「入帳中→變重申請」害她慌了！一票人：等ATM最快

▲▼普發1萬,ATM,領現 。（圖／記者劉維榛攝）

▲線上登記出現錯誤，不少人直言等17日ATM領現就好。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「怎麼會這樣？」一名媽媽焦急求助，線上登記普發1萬元顯示「入帳處理中」，後來一時手滑輸錯帳號，系統跳出要重申請，讓她崩潰又錯愕。文章曝光後，網友乾脆建議「直接領ATM最快」、「沒入帳就等17日去ATM就好了，沒差這幾天」。

一名女網友在臉書社團《育兒津貼何時發》求問，她線上登記普發1萬，但一直都不成功，「前面輸入幾次都顯示入帳處理中，剛剛我不小心數字按錯了」，變成要重新申請，讓她感到焦慮不已，「怎麼辦？等很久？怎麼會這樣？」

底下網友回應，「我也是顯示這樣啊」、「我的也跟妳一樣，但是我沒有打錯數字」、「我的也是前面顯示入帳處理中，後來也是變成跟你一樣的畫面，後來我打給客服問他叫我明天再重新登記」、「網頁上面有個查詢，可以修改」。

也有不少人給出建議，「其實可以等ATM領現」、「選擇郵局櫃台辦理！免登記」、「不用登記了，都快17號了領ATM吧」、「沒入帳就等17日去ATM就好了，沒差這幾天...其實不用這麼著急，錢不會跑掉，搞得比領薪水還要緊張」。

財政部指出，今（13日）零時起，開放民眾查詢登記結果，如果顯示「入帳失敗或核驗失敗」的話，該健保卡號將重新開放請領，可以重新登記，也可改ATM領現（11月17日開放）或郵局領現（11月24日開放）。

※重新填入個資，注意資料填寫正確

．本人領：身分證/居留證號＋帳戶＋健保卡號都是本人的。

．幫未滿13歲孩童代領：可由父母或監護人其中一人代領（持居留證者不適用），身分證號＋帳戶都是家長的，孩童只會輸入健保卡號。

※至於普發1萬元何時會入帳？

．11月11日至11月17日登記後2個營業日內入帳。

．11月18日至115年4月30當日，18 時前登記，當日入帳（遇假日順延至次一營業日）；當日 18 時後登記，次一營業日入帳。

普發現金相關資訊請以政府網站（https://10000.gov.tw）公布為準，如遇可疑訊息或電話，請立即撥打165反詐騙專線或1988客服專線查證，共同防範詐騙。

11/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「陶朱隱園」買方回頭大砍9千萬！　成交總價降至11.1億
23歲騎士卡賓士車底亡　奪命瞬間曝光
吊車大王「2小山貓+怪手」進場！　喊話同業協助救災
預測颱風假翻車！台大大氣系學生300份雞排：沒錢了
快訊／黃明志獲釋倒數「女友來接他」　律師抵達警局
黃明志捲謝侑芯猝死案11天！　父親苦等：消息都是看報紙
快訊／新堰塞湖提早溢流！　泥水狂奔畫面曝光

