領不到普發萬元！他拿金融卡「才知1選項填錯」　網傻：看存摺最準

▲原PO誤將金融卡正面卡號當帳號，1萬元遲遲未入帳。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

普發1萬元還沒收到嗎？一名網友尷尬表示，才發現自己把金融卡「正面16位數字」當成帳號填，害整個登記無效，於是他提醒，正確帳號是在卡片背面的數字。文章曝光後，有網友也坦言「笑死，我以為只有我填錯」；其他網友則回，「直接看簿子，不要看卡片就不會搞混」。

一名網友在Threads表示，明明已經線上登記個資，但普發1萬等到現在都沒入帳，本以為是系統延遲或作業中，結果他越想越不對，重新檢查資料才驚見「金融機構帳號」填錯了，自己誤輸入到正面16位卡號。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO哭笑不得直呼，填空欄上寫著「8-16位數字」，應該是要填金融卡背面的12位數字才對，「我們都被填表字面上給騙了，所以再重新登記吧！」

底下網友紛紛熱議，「為什麼有人分不清楚卡號跟帳號？」「我也填到正面的數字」、「帳號兩個字不是很清楚嗎？不確定就拿存摺出來看，網銀也能看到帳號」、「直接看簿子，不要看卡片就不會搞混」、「笑死，我以為只有我填錯」、「看存摺最準確」。

也有網友回應，「因為郵局帳號是14位數，可能真的有某間銀行是16位數帳號，反正你查詢就知道了」、「各家銀行的帳號字數都不太一樣，所以才會寫8-16位數字」。

財政部指出，今（13日）零時起，開放民眾查詢登記結果，如果顯示「入帳失敗或核驗失敗」的話，該健保卡號將重新開放請領，可以重新登記，也可改ATM領現（11月17日開放）或郵局領現（11月24日開放）。

※重新填入個資，注意資料填寫正確

．本人領：身分證/居留證號＋帳戶＋健保卡號都是本人的。

．幫未滿13歲孩童代領：可由父母或監護人其中一人代領（持居留證者不適用），身分證號＋帳戶都是家長的，孩童只會輸入健保卡號。

※至於普發1萬元何時會入帳？

．11月11日至11月17日登記後2個營業日內入帳。



．11月18日至115年4月30當日，18 時前登記，當日入帳（遇假日順延至次一營業日）；當日 18 時後登記，次一營業日入帳。

普發現金相關資訊請以政府網站（https://10000.gov.tw）公布為準，如遇可疑訊息或電話，請立即撥打165反詐騙專線或1988客服專線查證，共同防範詐騙。