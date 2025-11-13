普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

▲普發現金1萬自11日起陸續到帳。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

普發1萬元現金自11日開始陸續到帳，但有民眾碰上銀行的「防詐措施」反被鎖帳戶。有家長指出，因同時收到自己及2名未成年孩子的普發款共3萬元，被系統誤判為可疑交易，帳戶瞬間凍結，氣得直呼「太誇張！」對此，銀行局長童政彰今（18日）說，上午已通令所有金融機構進行清查，若有發生提領或入帳普發1萬導致帳號被鎖，一定要在最短時間內把相關現金返還民眾。

銀行局長童政彰今出席行政院會，針對普發款發生鎖帳戶一事，他指出，日前已經有跟金融機構溝通過，不管是民眾選擇用入帳的方式或是ATM提領，一定要確保民眾能順利領到這1萬元。針對今天媒體的報導，早上也通令所有機構進行相關清查，如果有發生提領或入帳普發1萬導致帳號被鎖，一定要在最短時間內把相關現金返還民眾，要讓民眾順利領得到。

童政彰表示，金融機構進行帳戶管控時可能波及民眾，這部分銀行局已經召開過相關會議，在個案部分，銀行局督導金融機構一定要落實準確、精準防詐，不能夠做有錯誤波及的動作。若有，銀行要虛心檢討，在短時間內恢復民眾帳戶正常使用。

但童政彰提到，過程中，也同時從警察端得到相關資訊，在相關社群平台的發言，IP有可能來自境外，這部分也會持續要求銀行精進阻詐，但是對於阻詐的方向與目標還是不能鬆懈。

而此次普發萬元，入帳資訊欄註記「行政院發」，遭藍白質疑行政院割稻尾？行政院發言人李慧芝說，只要是政府機關發的錢，都會註記「行政院發」，不只是普發現金而已，包括育嬰津貼等，只要是中央政府發的錢都會註記行政院發。

童政彰說，因普發現金是批次到檔，有註記「行政院發」跟「全民+1」，是有便於金融機構辨識這些錢，的確是由政府要發放給民眾的。金融機構如果接受到這樣的訊息，就能正確辨識，這是要直接給民眾的，更不應該造成金融機構把錢攔阻的狀況。

▲金管會銀行局長童政彰出席行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）