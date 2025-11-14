普發1萬被迫收錢　釋昭慧開噴「竊國」：執政團隊棄械投降

▲釋昭慧開噴藍白合謀「竊國」。（資料照／記者陳家祥攝）



記者許力方／綜合報導

普發現金一萬元陸續入帳，有一類400萬人直接入帳，之前提倡「增設不領選項」的奘大學宗教系教授、法師釋昭慧對此表示，這樣的「自動入帳」設計，是對拒領民眾的一種「無禮冒犯」，她從普發政策中看見了國庫燒錢三部曲，氣得開噴藍白合謀竊國，執政團隊只能棄械投降。

釋昭慧指出，這次有 463萬人屬於「被迫領錢」的直接入帳對象，這群人完全沒有拒領空間，即使將撥到自己戶頭的錢轉捐公益，也會被歸入「接受普發」的行列，很多人可能根本沒察覺自己存摺悄悄地多了一萬元。

她批評，這樣的安排不僅讓拒領者被迫成為「領取普發」的一員，也可能被外界誤解為「全民都愛錢」；政客與媒體藉此塑造民意印象，推出更多揮霍國庫的政策，形成「蠶食國庫、債留子孫」的惡性循環。而執政團隊明知藍、白合謀，意在削弱國力，只能一而再再而三地棄械投降。

釋昭慧以「國庫燒錢三部曲」形容這一現象，痛批「竊珠者為賊，竊國者為侯。無分藍白綠，所有政客都在光天化日之下揮霍國庫。」另外，釋昭慧也二度發文澄清，自己並非動怒，而是「單純想噴那些竊國政客」。

▼普發現金一類人直接入帳。（圖／行政院）

