　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

普發1萬被迫收錢　釋昭慧開噴「竊國」：執政團隊棄械投降

▲▼釋昭慧法師。（圖／記者陳家祥攝）

▲釋昭慧開噴藍白合謀「竊國」。（資料照／記者陳家祥攝）

記者許力方／綜合報導

普發現金一萬元陸續入帳，有一類400萬人直接入帳，之前提倡「增設不領選項」的奘大學宗教系教授、法師釋昭慧對此表示，這樣的「自動入帳」設計，是對拒領民眾的一種「無禮冒犯」，她從普發政策中看見了國庫燒錢三部曲，氣得開噴藍白合謀竊國，執政團隊只能棄械投降。

釋昭慧指出，這次有 463萬人屬於「被迫領錢」的直接入帳對象，這群人完全沒有拒領空間，即使將撥到自己戶頭的錢轉捐公益，也會被歸入「接受普發」的行列，很多人可能根本沒察覺自己存摺悄悄地多了一萬元。

她批評，這樣的安排不僅讓拒領者被迫成為「領取普發」的一員，也可能被外界誤解為「全民都愛錢」；政客與媒體藉此塑造民意印象，推出更多揮霍國庫的政策，形成「蠶食國庫、債留子孫」的惡性循環。而執政團隊明知藍、白合謀，意在削弱國力，只能一而再再而三地棄械投降。

釋昭慧以「國庫燒錢三部曲」形容這一現象，痛批「竊珠者為賊，竊國者為侯。無分藍白綠，所有政客都在光天化日之下揮霍國庫。」另外，釋昭慧也二度發文澄清，自己並非動怒，而是「單純想噴那些竊國政客」。

▼普發現金一類人直接入帳。（圖／行政院）

▲▼普發現金懶人包,行政院,財政部。（圖／行政院提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 0703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳奕當爸了！　「五分埔成衣千金」嬌妻順產女兒
台中普發5萬元？　盧秀燕曝「市府沒錢」：明年若有盈餘願意發
粿王不倫戀前輩是他！《全明星》何孟遠改名離開台灣「近況曝光」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

普發1萬被迫收錢　釋昭慧開噴「竊國」：執政團隊棄械投降

八炯自爆赴中自首？回嗆中共懸賞通緝「獎金太少」：瞧不起台灣人

王義川喊輝達案圖利！她讚蔣萬安「預判了民進黨的預判」

台灣防洗錢維持最高等第！太子集團案延燒　政院：守住最佳評等

美國終結43天停擺AIT恢復PO文！　首篇貼文聚焦台美合作3大重點

「龍燮不合」瘋傳　吳釗燮老婆發聲駁：到了眾口鑠金可怕程度

普發1萬上路防詐騙　內政部發紅布條送傳統市場、美髮院宣導

幕後／台美關稅談判與日韓「性質大不同」　專屬台灣模式一次看懂

行院通過詐欺犯罪防制條例修正　蘇俊賓籲強化平台業者責任

8旬老母獨撐50年悶殺腦癱兒　人權委員會：政府應強化照顧體系

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

生日變忌日…23歲騎士困賓士車底！獲救時「已全身發黑」送醫不治

台南凌晨民宅火警！1男驚慌逃生　2%燒燙傷送醫

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

賓士左轉「奪命瞬間曝光」！23歲騎士直行遭撞　卡車底生日變忌日

中共懸賞八炯、閩南狼　陸委會：只是做做樣子

普發1萬被迫收錢　釋昭慧開噴「竊國」：執政團隊棄械投降

八炯自爆赴中自首？回嗆中共懸賞通緝「獎金太少」：瞧不起台灣人

王義川喊輝達案圖利！她讚蔣萬安「預判了民進黨的預判」

台灣防洗錢維持最高等第！太子集團案延燒　政院：守住最佳評等

美國終結43天停擺AIT恢復PO文！　首篇貼文聚焦台美合作3大重點

「龍燮不合」瘋傳　吳釗燮老婆發聲駁：到了眾口鑠金可怕程度

普發1萬上路防詐騙　內政部發紅布條送傳統市場、美髮院宣導

幕後／台美關稅談判與日韓「性質大不同」　專屬台灣模式一次看懂

行院通過詐欺犯罪防制條例修正　蘇俊賓籲強化平台業者責任

8旬老母獨撐50年悶殺腦癱兒　人權委員會：政府應強化照顧體系

台灣社群驚見「斬殺閩南狼」成功獎勵100萬　本人傻眼：這算犯法嗎

80歲母「1萬紅包塞嘴」悶死癱瘓50年兒　律師：那是愛也是絕望

日本熊襲！傳多隻寵物受害　可憐飼主起床驚見愛犬「內臟被吃光」

普發1萬被迫收錢　釋昭慧開噴「竊國」：執政團隊棄械投降

男同代孕再惹議！嗆不需產檢　無碼PO孕母私處　疑慈濟醫師身分曝

2個月用水破6000度！台中82歲嬤「住家孤獨死」剩白骨

八炯自爆赴中自首？回嗆中共懸賞通緝「獎金太少」：瞧不起台灣人

「為何要減胎」男同志代孕4胞胎炎上！細思極恐言論被起底　醫重批

入冬最冷！下波變天暴跌10℃　挑戰冷氣團「全台有感」

【警察姐姐萬歲XD】阿金遇2警來店撲上前撒嬌 最後完全冷落警察哥哥

政治熱門新聞

王義川喊圖利！郭音蘭：蔣萬安預判了民進黨的預判

八炯自爆赴中自首？回嗆中共懸賞通緝獎金太少

王義川質疑北市府解約涉圖利　網友傻眼：真的準備抓蔣萬安跟黃仁勳

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

陸公安懸賞八炯、閩南狼　陸委會：國人若配合提供線索恐觸法

「龍燮不合」瘋傳　吳釗燮老婆發聲駁：到了眾口鑠金可怕程度

新埔鎮長違法兼職當豬腳店負責人　監察院通過彈劾

防太子洗錢案衝擊國際評比　政院喊話

美國終結43天停擺AIT恢復PO文！　首篇貼文聚焦台美合作3大重點

王義川質疑北市府圖利　黃揚明：不愧是讓蔣萬安、張善政害怕的人

幕後／台美關稅談判與日韓「性質大不同」　專屬台灣模式一次看懂

普發1萬上路防詐騙　內政部發紅布條送傳統市場、美髮院宣導

大陣仗！吳怡農、多位高雄議員陪同登記初選　許智傑：我是最大公約數

台灣民意民調／近7成民眾反對兩岸統一　獨派大幅下滑7.5個百分點

更多熱門

相關新聞

民進黨稱「普發1萬是行政院發的」　王鴻薇轟：厚臉皮最高境界

民進黨稱「普發1萬是行政院發的」　王鴻薇轟：厚臉皮最高境界

全民普發1萬12日凌晨開始陸續入帳，民進黨12日則在Threads上貼出圖卡表示，「普發現金1萬元是行政院發的，不是立法院，立法院負責刪減預算」。對此，國民黨立委王鴻薇痛批，民進黨硬蹭普發現金1萬，示範厚臉皮最高境界，完全忘記是如何反對普發現金的嘴臉，但是國人不是傻子、也沒有失憶，自己要正告民進黨，「普發現金1萬」不是行政院的，是人民的，

普發1萬「變重申請」害她慌了！網：等ATM最快

普發1萬「變重申請」害她慌了！網：等ATM最快

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

領不到普發萬元！他拿金融卡「才知1選項填錯」

領不到普發萬元！他拿金融卡「才知1選項填錯」

普發1萬「紅到韓國去」　她一聽金額尷尬了

普發1萬「紅到韓國去」　她一聽金額尷尬了

關鍵字：

釋昭慧普發1萬國庫

讀者迴響

熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

快訊／胡釋安認了讓粿粿借住家中！

男同志代孕4胞胎遭炎上！醫重批

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

《全明星》何孟遠改名離開台灣「近況曝光」

最難交到知心好友星座Top 3

早餐常見肉品藏致癌物　毒性與香菸同級！專家示警

預言颱風假翻車！台大大氣系學生認「沒錢了」

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

LV品牌大使男星爆雙面！答應櫃姐合照「轉頭就投訴」

鈊象電子23億接手「沒落股王」廠辦　斜槓房東年收8160萬

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

即／北市健康路大火猛烈　搶救困難

更多

最夯影音

更多
辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面