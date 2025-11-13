　
政治

民進黨稱「普發1萬是行政院發的」　王鴻薇轟：厚臉皮最高境界

▲民進黨圖卡。（圖／翻攝自Threads／民進黨）

▲民進黨圖卡。（圖／翻攝自Threads／民進黨）

記者郭運興／台北報導

全民普發1萬12日凌晨開始陸續入帳，民進黨12日則在Threads上貼出圖卡表示，「普發現金1萬元是行政院發的，不是立法院，立法院負責刪減預算」。對此，國民黨立委王鴻薇痛批，民進黨硬蹭普發現金1萬，示範厚臉皮最高境界，完全忘記是如何反對普發現金的嘴臉，但是國人不是傻子、也沒有失憶，自己要正告民進黨，「普發現金1萬」不是行政院的，是人民的。

王鴻薇表示，這幾天，已經有許多民眾陸陸續續收到普發現金1萬元，對於能夠督促政府還税於民，不但是大家對國民黨的承諾，也是全國民意對抗執政黨一場重大的勝利。

王鴻薇指出，然而，民進黨竟然發文「普發現金是行政院發的不是立法院」想洗記憶，完全忘記民進黨是如何反對普發現金那些嘴臉，但是國人不是傻子、也沒有失憶。

王鴻薇指出，自己身為兩次「還稅於民」（普發現金6000、10000）首位提議人，民進黨的嘴臉記得太清楚了。今年從在野黨提出法案超收稅金還稅於民開始，為了「大罷免」的民進黨上上下下，根本就無視民意，立法院民進黨吳思瑤跟柯建銘為首，高喊發錢違憲，行政院卓榮泰更是在普發現金提案還沒實行，就違反憲法職權擅自主張違憲不打算遵守，引起國人眾怒。

王鴻薇直言，如果不是大罷免大失敗，民進黨不會「普發現金1萬」，在鄰近726大罷免投票日前，賴清德的團結十講中公然拒絕發放普發現金，席間貴婦還附和說「1萬塊買個菜就沒了，我們不需要啦」，卓榮泰更是飄了，公開發言「普發1萬元只能買遙控飛機、冰箱 」，拒絕發放。但這其中最瘋的還是立委沈伯洋，連還稅於民都可以扯到抗中保台，到處說這是配合中共窮台策略。

王鴻薇說，如今經過與民進黨、行政院、賴清德的長期抗戰，人民終於拿到應該屬於他們的「還稅於民」，這是人民的意志戰勝執政黨的成果，民進黨卻發文，要人民感謝行政院，當然讓人生氣。

王鴻薇強調，自己要正告民進黨，「普發現金1萬」不是民進黨、行政院的，是人民的，能示範這種厚臉皮，也只有民進黨能做到。

普發1萬入帳　民進黨粉專秀圖卡喊：「行政院發的」不是立法院

▼國民黨立委王鴻薇。（圖／記者陳煥丞攝）

▲▼國民黨立委王鴻薇。（圖／記者陳煥丞攝）

11/11 全台詐欺最新數據

477 2 0703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／日本流感大爆發！　東京發布流行警報
堰塞湖提前溢流！再淹明利村　災民無奈喊「吃心臟病藥」
陳文茜宣布停止免疫療法：我自行宣告康復！
嚴堵豬瘟！「首次非故意免罰」取消　初犯就罰20萬
不讓詐團過太爽！　行政院修法增「禁奢條款」
停班課標準多年未改「東北季風就達標！」　鄭明典：應有更合理準
快訊／萬人連署「國高中改10點上課」！　教育部駁回

【生日最強驚喜】串通集體回家過夜！阿嬤見孫子陸續回來超開心

王義川質疑北市府解約涉圖利　網友傻眼：真的準備抓蔣萬安跟黃仁勳

軍方壓壞2車　卓榮泰：我跟顧立雄1人賠1台

不畏中共全球通緝！　沈伯洋現身德國

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

台灣民意民調／近7成民眾反對兩岸統一　獨派大幅下滑7.5個百分點

沈伯洋不怕中共全球抓捕　林佳龍揭海外通緝引渡「2條件」

不讓詐團過太爽！行政院修法增「禁奢條款」

馬太鞍溪堰塞湖釀19死5失蹤　徐榛蔚首度表態致歉

傳美對台關稅開價「介於日韓之間」　台美關稅磋商進度曝

AIT與鄭麗文會談內容曝光　谷立言邀「未來適當時機訪問華府」

讚韓國瑜「沒陷入賴清德設定戰場」　學者：技高一籌漂亮反打

前副閣揆：台灣必須拒絕美國的需索　10至17兆鉅資是好幾代人積蓄

邱毅示警：大陸已摸清沈伯洋底細加大打擊　相關醜聞很快會出現

王義川質疑北市府涉圖利　游淑慧嗆眼紅找碴：這樣的人選桃園市長？

王義川質疑北市府圖利　黃揚明：不愧是讓蔣萬安、張善政害怕的人

王義川質疑北市府圖利　黃揚明：不愧是讓蔣萬安、張善政害怕的人

台北市議會12日審議北市府送交議會的新壽解約金內容，朝野黨團一致通過，民進黨團還高喊「支持輝達、儘速簽約」。民進黨立委王義川卻質疑，市政府以X元賠給A廠商，解約，不用招標直接指定給B廠商，沒有圖利或違反法令的問題？對此，媒體人黃揚明今（13日）表示，全台灣大概只有王義川會在輝達順利落腳之際，拿「圖利」大帽子來打，不愧是讓蔣萬安、張善政都害怕的男人。

疑涉弊！中油三接2期工程預算增逾150億　藍黨團要卓榮泰進行專報

疑涉弊！中油三接2期工程預算增逾150億　藍黨團要卓榮泰進行專報

王義川質疑北市府圖利　張斯綱轟嘴砲：問問吳思瑤、沈伯洋同意嗎

王義川質疑北市府圖利　張斯綱轟嘴砲：問問吳思瑤、沈伯洋同意嗎

沈伯洋、鄭麗君被點名可選北市　吳怡農：盼有志參選者儘早表態

沈伯洋、鄭麗君被點名可選北市　吳怡農：盼有志參選者儘早表態

普發1萬「變重申請」害她慌了！網：等ATM最快

普發1萬「變重申請」害她慌了！網：等ATM最快

普發1萬賴清德卓榮泰王鴻薇行政院民進黨

快訊／陸懸賞百萬！徵集八炯、閩南狼犯罪線索

暗助粿粿婚內出軌是他！　躲信義區約會王子

胡瓜18字回應兒子胡釋安助粿粿出軌

黃明志明將獲釋！　大馬檢方證實：沒證據

簡廷芮、王品澔「情人節合唱影片被挖」　釣出范姜彥豐留言

客服回信竟酸「白痴客人」　Klook道歉

王義川質疑北市府解約涉圖利　網友傻眼：真的準備抓蔣萬安跟黃仁勳

最難交到知心好友星座Top 3

《星光》女星遭家暴照片曝「雙眼充血」開打離婚官司

快訊／8級強風來了　北北基大雨特報

太子集團發聲明！否認一切違法行為

G級AV女神合體東尼大木…奇葩劇情曝

徐亨認「好久沒有演藝工作」　深夜沉痛發文

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

19年LEXUS轎車法拍1500元　中古車業者直言虧大了

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝
王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

