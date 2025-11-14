　
地方 地方焦點

地主突賣地、佃農沒田可種　屏東縣府調解終成功

記者陳崑福／屏東報導

「耕地三七五減租」自民國40年施行，是台灣土地改革的重要里程碑，保障農民耕作權並推動耕者有其田。屏東縣政府持續透過「六年一換約」及專業調解機制協助處理租佃爭議，維護地主與佃農雙方權益。近期一件地主因售地要求提前終止租約、佃農面臨生計受影響的個案，在縣府與公所二次調解下達成和解，更凸顯政策於現代仍具重要性。

地政處指出，現今屏東縣各鄉（鎮、市）公所管理的私有三七五耕地租約共2612件，數量居全國第二；隨著農業結構及社會環境與農業經濟條件的變化，讓三七五減租政策更顯得需要與時俱進，在兼顧地主權益的同時，也要保障農民穩定耕作的權利。縣府為此不斷精進租佃法令素養並定期舉辦研習，讓各公所及委員觀摩交流，以積極強化各鄉鎮市公所的租佃調解功能，近年內已減少16件租約爭議，縣府並成功調處成立4件，顯示屏東縣在推動三七五業務頗有功效的執行成果。

在國土測繪中心退休、現任屏東縣政府及萬巒鄉公所租佃委員李榮鵬表示，委員會由地主、自耕農與佃農等不同身分成員組成，能兼顧多元立場；調解成功的關鍵，往往在於現場氛圍的營造與雙方互信。若能在初期建立共識，調解成功機率就大幅提升。他也指出，例如萬巒地區常見的爭議多涉及祭祀公業土地，牽涉宗親關係與歷代權益分配問題，不僅情感糾葛深、利益也龐大，調解難度相對更高。

一名佃農因地主計劃出售土地，面臨提前終止租約的困境，雙方在補償條件上僵持不下，經地政處協助並邀集雙方到鄉公所召開二次調解會議，依照農作投資成本、市場行情及地主後續用途進行綜合評估，最終雙方和解成立、終止租約，地主對調解結果感到滿意，而農民也獲得合理補償並感動地說：「縣府真的幫我們找到了中間平衡點，不只是解決問題，更讓雙方都有尊重。」

地政處強調，雖然三七五租約政策已經推動逾一甲子還未能有落日，且明、後年即將開始「六年一換約」作業，所以租佃雙方還是要持續履行彼此的權利與義務，到鄉（鎮、市）公所定期檢視租約執行狀況，同時縣府也會協助增強公所第一線協調能量、提供即時專業協助，讓此項政策能在友善、理性、調和的社會氛圍中持續落實。

關鍵字：

標籤:三七五減租租佃調解屏東縣土地政策農民權益

