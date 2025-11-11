屏東清寒婦喪夫生活壓力大　枋寮警募善款3萬助她度難關

▲藍清輝所長將善款交給藍婦。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣獅子鄉61歲高姓男子罹患口腔癌與慢性病，多次手術與化療後仍不幸辭世，留下51歲妻子藍婦獨自面對龐大喪葬與生活壓力。枋寮警方獲報除自掏腰包外，更號召地方善心人士與團體共同響應，短時間內募得3萬元善款，親自轉交給藍婦，盼能助其暫度難關，傳遞警民之間最溫暖的力量。

枋寮警分局東海派出所所長藍清輝、警員夏群凱，經由獅子鄉民代表柳宏忠、楓林村村長宋銘德轉介，得知獅子鄉61歲的高姓男子飽受口腔癌與慢性疾病所苦，歷經手術、復發、化療等煎熬，51歲的妻子藍婦除了承擔照護責任外，還必須負擔醫療與生活開銷;導致家中經濟陷入困頓。

日前，丈夫病情惡化不幸離世，藍婦不僅悲痛欲絕，更因從事臨時工無力負擔高額喪葬費用，使原本就清寒的家庭雪上加霜。藍清輝所長得知心生憐憫，自掏腰包及協調民間善心人士戴昆財、戴奎浚、許展榮、蘇清波、蘇財福、江宏偉、詹光榮、吳倧纑、黃大洲、夏苡明、吳金泉、黃慶春、張龍欽、陳清祥、鄭延成、郭素香、鄭繼宸、鄭欣榮、郭雅謙、藍怡芬、藍一宸、藍一軒、陳柏融、陳禹銓、許順彰、鍾進文、林俊豪、葉鋐權、葉涬萓、張堉衫、劉有朋、蕭同益、陳秋娟、卿友慈善團、大庄巡守隊、麻古茶坊（枋寮店）及民間善心團體楊博閎、楊翔棕、楊貴荃、楊皓量、蔡宗諺、蔡有力等人，共同募集善款新臺幣3萬元，並於東海派出所內親將善款交付藍婦，盼微薄之善款可以暫解燃眉之急，冀望能順利渡過眼前難關。

分局長盧恒隆表示，所長藍清輝帶領所內同仁發揮人民保姆大愛之精神，對弱勢家庭主動結合善心人士解決眼前困難，施比受更有福，為社會注入力量與溫暖。