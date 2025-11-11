　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東清寒婦喪夫生活壓力大　枋寮警募善款3萬助她度難關

▲藍清輝所長將善款交給藍婦。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲藍清輝所長將善款交給藍婦。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣獅子鄉61歲高姓男子罹患口腔癌與慢性病，多次手術與化療後仍不幸辭世，留下51歲妻子藍婦獨自面對龐大喪葬與生活壓力。枋寮警方獲報除自掏腰包外，更號召地方善心人士與團體共同響應，短時間內募得3萬元善款，親自轉交給藍婦，盼能助其暫度難關，傳遞警民之間最溫暖的力量。

▲藍清輝所長將善款交給藍婦。（圖／記者陳崑福翻攝）

枋寮警分局東海派出所所長藍清輝、警員夏群凱，經由獅子鄉民代表柳宏忠、楓林村村長宋銘德轉介，得知獅子鄉61歲的高姓男子飽受口腔癌與慢性疾病所苦，歷經手術、復發、化療等煎熬，51歲的妻子藍婦除了承擔照護責任外，還必須負擔醫療與生活開銷;導致家中經濟陷入困頓。

日前，丈夫病情惡化不幸離世，藍婦不僅悲痛欲絕，更因從事臨時工無力負擔高額喪葬費用，使原本就清寒的家庭雪上加霜。藍清輝所長得知心生憐憫，自掏腰包及協調民間善心人士戴昆財、戴奎浚、許展榮、蘇清波、蘇財福、江宏偉、詹光榮、吳倧纑、黃大洲、夏苡明、吳金泉、黃慶春、張龍欽、陳清祥、鄭延成、郭素香、鄭繼宸、鄭欣榮、郭雅謙、藍怡芬、藍一宸、藍一軒、陳柏融、陳禹銓、許順彰、鍾進文、林俊豪、葉鋐權、葉涬萓、張堉衫、劉有朋、蕭同益、陳秋娟、卿友慈善團、大庄巡守隊、麻古茶坊（枋寮店）及民間善心團體楊博閎、楊翔棕、楊貴荃、楊皓量、蔡宗諺、蔡有力等人，共同募集善款新臺幣3萬元，並於東海派出所內親將善款交付藍婦，盼微薄之善款可以暫解燃眉之急，冀望能順利渡過眼前難關。

分局長盧恒隆表示，所長藍清輝帶領所內同仁發揮人民保姆大愛之精神，對弱勢家庭主動結合善心人士解決眼前困難，施比受更有福，為社會注入力量與溫暖。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
樂天球員開酸球團直播瘋傳！　林泓育：冠軍都換總教練
快訊／天雨路滑！台東車禍1死1傷　車頭全毀
「新壽解約成本明細表」首曝　除草、圍籬調整都要北市還
明是否放颱風假　陳其邁：1400會議判斷
快訊／預謀藏匿「傅崐萁管家」！　名律師遭起訴
鳳凰暴風圈侵襲率「3縣市達99%」　最快明下午登陸
鳳凰越來越虛「2地區皮仍要繃緊」　粉專估：周四下莊
快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐
桃園6百貨宣布「今正常營業」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高齡事故歸零！ 屏東警跨域合作推道安宣導　萬丹成果亮眼

新裝備上場訓練更有感　屏警直呼實用又安全

展晟照明捐104萬救災器材！　黃偉哲：為消防增添最強後盾

鳳凰逼近！花蓮沿海風雨增強　岸巡柔性勸離觀浪遊客

屏東清寒婦喪夫生活壓力大　枋寮警募善款3萬助她度難關

台南警力不足？　陳以信提第12項政見：台南4年補足400名警力

新住民洽公不再卡關　永康就業中心每週提供越南、印尼語翻譯協助

屏東翁誤打110說不清地點！警消仍即時關懷　家屬揪甘心

高雄15層高樓深夜突竄惡火　上百居民緊急疏散

林口長庚「早產兒回娘家」　Q寶媽分享照護400克巴掌孩生命故事

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

柯基幼犬練習聽指令　哥在一旁偷打Pass幫忙

天竺鼠梳毛滿臉享受 爽到伸脖子還要繼續

高齡事故歸零！ 屏東警跨域合作推道安宣導　萬丹成果亮眼

新裝備上場訓練更有感　屏警直呼實用又安全

展晟照明捐104萬救災器材！　黃偉哲：為消防增添最強後盾

鳳凰逼近！花蓮沿海風雨增強　岸巡柔性勸離觀浪遊客

屏東清寒婦喪夫生活壓力大　枋寮警募善款3萬助她度難關

台南警力不足？　陳以信提第12項政見：台南4年補足400名警力

新住民洽公不再卡關　永康就業中心每週提供越南、印尼語翻譯協助

屏東翁誤打110說不清地點！警消仍即時關懷　家屬揪甘心

高雄15層高樓深夜突竄惡火　上百居民緊急疏散

林口長庚「早產兒回娘家」　Q寶媽分享照護400克巴掌孩生命故事

北北基市民咕嚕咕嚕…　吳思瑤批決策碎裂：一致性遭藍營市長推翻

鳳凰來襲！半個台灣紫爆「結界再次展開」　萬人洗版：神秘三角洲

張善政宣布桃園放颱風假引熱議　幕僚曝「理工男的正常發揮」

三星睡眠呼吸中止檢測功能正式開放　２晚８小時主動偵病兆

鳳凰逼近！東部雨量「一片紫爆」　天氣粉專：現在是最瘋狂的時候

中國古陶瓷鑒定第一人　北京故宮研究泰斗耿寶昌離世！享耆壽103歲

F1賽場邊「辣妹淚崩」竟是郭書瑤！飛新加坡…從豪經艙降廉航原因曝

塗潤滑液侵犯人妻！變態整脊師噁回：這麼敏感　判4年8月

房仲跨行建商拚了　每坪94萬大手筆入水湳土地

不撐傘原地淋雨1.5小時太怪　警一查直接送他1年牢飯

【女神加盟】三上悠亞正式加入啦啦隊幫TPBL夢想家應援

地方熱門新聞

桃園宣布11日放颱風假網熱議　蘇俊賓曝原因

高雄15層高樓深夜突竄惡火　上百居民緊急疏散

長庚「早產兒回娘家」　Q寶媽分享照護巴掌孩

桃園廚餘管理　楊朝偉建議補助家戶購置廚餘機

中央普發1萬　桃園推出「百倍奉還」活動

桃園鐵路地下化進度及經費追加　魏筠關切

鳳凰來襲 桃園市水務局啟動防汛應變

謝國樑勘查暖暖興隆街坍方現場　岩壁裂縫待評估封路防災

外送專法公聽會！業者喊：外送員非低薪血汗　月入可達6萬6

近1500身心障選手熱情參與第73屆南投縣適性體育運動競賽　

雞蛋檢出芬普尼殘留　桃園衛生局分6線查核

鳳凰颱風逼近！台南召開防颱整備會議預防性撤離要提前啟動

桃園鳳凰颱風整備會議　啟動應變措施一次看

基隆培育照護專業新血　為長照注入溫暖動能

更多熱門

相關新聞

節日倒數！6款限定聖誕蠟燭盤點

節日倒數！6款限定聖誕蠟燭盤點

聖誕節倒數計時，在冷冷的夜裡點上香氛蠟燭，隨著瓶身搖曳著溫暖光芒，為佳節增添暖意，盤點聖誕限定蠟燭，你最愛哪一款呢？

台中男闖金虎爺廟偷4面金牌　神像還遭扯倒在地

台中男闖金虎爺廟偷4面金牌　神像還遭扯倒在地

歹徒尾隨高雄老婦返家　一把搶走金項鍊

歹徒尾隨高雄老婦返家　一把搶走金項鍊

阿北遺失健保卡　警夜送到家讓他喜出望外

阿北遺失健保卡　警夜送到家讓他喜出望外

台中女駕駛疑精神不濟　撞路邊14輛汽機車

台中女駕駛疑精神不濟　撞路邊14輛汽機車

關鍵字：

善款警方屏東縣獅子鄉溫暖

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

簡廷芮、王品澔爆私情！粿粿「不當行為」外洩全因人妻大嘴巴

更／鳳凰今晨登陸！全台停班課一覽

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

鳳凰加速「登陸點南修」　影響程度變了

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現

專訪／炎亞綸首揭交往阿本細節　講到內心傷痛眼眶紅了

即／鳳凰穿台是否停班課　台南8縣市宣布

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！

快訊／鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

快訊／國泰世越銀行總經理劉俊豪59歲逝世　震驚金融圈

劉真離世5年辛龍被爆國外結婚親自出面回應

更多

最夯影音

更多
宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面