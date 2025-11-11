屏縣本土登革熱再增1例　縣府啟動緊急應變全面防堵疫情擴散

▲檢查住戶天溝積水情形。（圖／屏東縣環保局提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣昨(10)日新增1例登革熱本土確診病例，個案為萬丹鄉20多歲女性，居住地與11月9日確診個案的工作地相近，為全力防堵疫情擴散，除完成擴大案例居住地周邊環境孳生源清除及噴消等緊急防治作為外，屏東縣政府也指示萬丹鄉公所成立鄉級緊急指揮中心，預計於今(11)日下午邀集縣府相關局處、村長幹事、衛生所等單位共同召開會議研議登革熱防治工作。

縣府衛生局指出，11月10日接獲轄內診所通報1例登革熱病毒檢驗陽性病例，為萬丹鄉萬全村20多歲女性，11月7日起陸續出現發燒、腹瀉、食慾不振、全身無力等症狀就醫，經10日回診抽血檢驗NS1快篩陽性、PCR檢驗結果陽性，目前住院治療中。

經疫調個案近期無出國旅遊史，且居住地距離前日確診病例工作地約125公尺，兩案發病日僅相差1天，顯示當地風險遽增。為防堵疫情擴散，縣府加強防治強度，以2例確診個案及鳳山案活動地為中心擴大規劃防治範圍，執行強制孳清與戶內外消毒等緊急防治工作，如發現陽性容器孳生病媒者立即開單取締，並持續針對周邊民眾擴大採檢，以釐清感染來源與找出潛在感染者，今日採血檢驗55人，快篩均呈陰性。

衛生局強調，登革熱需靠全民共同防治，落實「巡、倒、清、刷」，才能有效杜絕孳生源阻斷傳染鏈，另呼籲近兩週曾前往或居住在萬丹鄉萬全、萬安及萬生村的民眾，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等任一疑似登革熱症狀，請儘速就醫，並主動告知相關活動史，由醫師評估後進行快篩檢驗；居民若經研判確診，可獲得主動就醫獎勵500元商品卡。

縣府表示，受鳳凰颱風可能帶來強風豪雨影響，提醒民眾雨後48小時加強清除環境積水容器，有效防止病媒蚊孳生；

同時提醒醫療院所提高警覺，加強TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)問診，主動快篩積極通報，以利防疫措施即時介入，降低疫情傳播風險。