未戴安全帽、闖紅燈違規仍多　屏東警專案取締

▲屏東警取締未戴安全帽、闖紅燈。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣竹田鄉近期發生死亡車禍，駕駛未戴安全帽又闖紅燈釀悲劇，凸顯交通違規仍存僥倖心態。為防止類似事故再發，屏東縣警察局自11月10日起啟動「未戴安全帽」及「闖紅燈」違規取締專案，針對高風險路段加強執法與科技監控，同時推動社區與校園交通安全宣導，盼透過執法與教育並行，喚醒用路人守法觀念，營造更安全的行車環境。

根據屏東縣政府警察局統計，114年1月至10月止，屏東縣共發生闖紅燈交通事故497件，造成8人死亡、489人受傷，與113年同期相比，事故減少73件、死亡增加3人、受傷減少76人；另未戴安全帽交通事故計發生768件，造成9人死亡、759人受傷，與113年同期相比，事故數無增減、死亡減少3人、受傷增加3人。整體顯示雖事故件數略有下降，但死亡人數仍未明顯改善，顯示違規行為仍對生命安全構成嚴重威脅。

面對這些交通安全挑戰，警察局規劃多項執行策略。專案期間除加強路口設置科技執法設備運作效能，並由巡邏警力於事故熱區強化違規取締外，亦同步推動「有溫度」交通安全宣導。藉由結合在地社區、學校及交通志工團體力量，深入民眾生活場域進行教育，透過模擬情境互動與案例說明，引導民眾思考遵法與守護自身安全之必要。

屏東縣政府警察局強調，交通安全政策不在於「罰」，更須以情境管理為核心，將民眾實際用路風險納入考量，推動精準執法與溫度宣導相輔並行，讓民眾真正「有感」，進而養成守法習慣，建立共感的交通安全文化。

警察局長甘炎民表示，交通安全沒有僥倖，每一個看似輕忽的違規行為，背後都可能潛藏無法挽回的傷害。請大家務必遵守號誌指示，騎乘機車全程正確配戴安全帽，不僅保護自己，也是在守護他人的生命與家庭。警察局將持續以『屏安護行』為目標，透過執法與宣導雙軌齊發，共同打造一個安全、安心的用路環境。