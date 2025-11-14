黃敬平節目影射「沈伯洋領CIA錢」　名嘴暴怒：民代不該拿謠言鬼扯

記者郭運興／台北報導

綠委沈伯洋遭中國以涉「分裂國家罪」立案調查，總統賴清德表示「期待立法院長韓國瑜站出來」。韓國瑜則回應，自己生病讓別人吃藥。對此，國民黨桃園市議員黃敬平13日在節目認為韓國瑜說的沒錯，更引述「很多人講沒有領美國的錢、沒領CIA的錢、也沒有爸爸去大陸當台商做生意，一手領這些錢一手去做愛做的事情」。名嘴鍾年晃當下暴怒批評「身為民代不應該拿謠言鬼扯，引述的就是謠言，沈伯洋已經說明過了，沈伯洋就是沒有領過CIA的錢」。

黃敬平於節目《前進新台灣》表示，民進黨不是都說中共同路人扣紅帽子，為什麼還要叫中共同路人幫忙擦屁股？這個邏輯很奇怪，說國民黨「你們都是鄭麗文」，就是這樣朝野對立，那幹嘛鄭麗文要去幫沈伯洋？所以韓國瑜沒有講錯，而且講得很好。

主持人則追問「那178個台灣人去中國被失蹤，這算不算台灣人？這就不用分黨派了，要不要去聲援一下」，黃敬平表示，「但是他在做什麼事？很多人講沒有領美國的錢、沒領CIA的錢、沒領政府的補助，也沒有爸爸去大陸當台商做生意，一手領這些錢一手去做愛做的事情，或者主張台灣獨立」。

另位來賓鍾年晃隨即痛批，「你以上講得都是謠言，沈伯洋什麼時候領過CIA的錢」，黃敬平則回應「他沒有領過這些補助嗎？包括黑熊學院，我引述人家講的話」。

鍾年晃仍批評，「身為一個民意代表不應該拿謠言在政論節目上面鬼扯，引述的就是謠言，沈伯洋已經說明過了，沈伯洋就是沒有領過CIA的錢」。

▼鍾年晃槓上黃敬平。（圖／翻攝自Youtube／前進新台灣）



