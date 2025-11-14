　
國際

美國簽證新標準曝！肥胖、慢性病納入審查　退休族申請恐受阻

▲▼肥胖、過重、減肥、體重。（示意圖／CFP）

▲肥胖、癌症、心臟病、糖尿病等慢性疾病都列入美國簽證評估因素。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

美國簽證審核將再度收緊，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）近日致電全球各地美國領事館，指示簽證官在審查申請時，須把肥胖、癌症、心臟病、糖尿病等慢性疾病都列入評估因素，甚至可能成為拒發簽證的理由。新規也要求官員考量申請人的年齡、家屬扶養負擔等條件，引發外界關注。

根據《華盛頓郵報》取得並查證的電報顯示，這項作法將現行僅限於傳染病的醫療檢查範圍大幅擴張，等於賦予簽證官更多裁量空間，讓申請者因健康狀況遭拒的機率提高。文件也提到，肥胖可能引發睡眠呼吸中止症、高血圧與臨床憂鬱，因此也應列入考量。

國務院官員透露，這份文件由政治任命層級主導起草，並未經過一般審查程序，而移民律師也擔憂，這項新指引將使許多常見的慢性疾病成為拒簽理由，影響範圍遠比過去更廣。

白宮發言人凱莉（Anna Kelly）則強調，美國百年來的政策皆包括拒絕會造成納稅人負擔的申請人，「川普政府只是徹底落實，把美國人放在首位。」她也批評過去官僚體系鬆散，「川普的指示是由上而下，不是由抱怨的深層政府操控。」

▲▼美國旅遊，美國機場示意圖，美國安檢，芝加哥歐海爾國際機場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲移民專家提醒，美國簽證官本就擁有極大的拒簽裁量。（圖／記者蔡玟君攝）

世界衛生組織（WHO）統計顯示，2022年全球有16%成年人符合肥胖標準，14%患有糖尿病。新規除了著重健康狀況，也要求簽證官納入更多因素，包括申請者是否已達退休年齡、是否有多名家屬需要扶養，以及家屬是否具有特殊需求或身心障礙等。

盧比歐此次指令是依據「公眾負擔」（public charge）規則，主張若申請人可能成為社福體系的重度使用者或需政府支付機構照護費用，就能拒發簽證。批評者認為，川普政府此舉將「疾病＝財務負擔」直接畫上等號。

移民律師指出，過去僅在疾病可能導致政府必須收容時，才會被視為負擔，但這份電報要求簽證官根據一長串慢性疾病，推估申請人未來一生的醫療成本，範圍大幅擴大。

新規適用對象包括臨時簽證（例如H-1B）與申請永久居留的移民，而部分人道簽證如難民則不在此限。不過移民專家也提醒，美國簽證官本就擁有極大的拒簽裁量，新指引等於讓他們有更多理由不發簽證。

電報內容亦超越美國疾病管制暨預防中心（CDC）的移民醫療標準。文件要求簽證官自行評估申請人是否具備足夠財力，足以負擔未來可能的醫療花費，不會造成政府長期支出；有收到此電報的外交人員透露，國務院近期積極尋找方法，讓外國人更難進入美國，或至少拖慢申請流程。

11/12 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

