兩黨皆輸！美國政府關門43天史上最長　經濟損失110億美元

▲美國政府史上最長關門落幕，經濟損失估約110億美元。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普12日晚間簽署撥款法案，終結美國史上最長的政府停擺。美聯社指出，儘管政府關門危機告一段落，但共和黨、民主黨對最終結果都難言滿意，民主黨未能爭取到健保補助條款，共和黨也在民調和地方選舉中承受政治代價。根據估算，長達43天的政府停擺對經濟造成約110億美元的永久損失。

政府停擺關門導火線

民主黨人最核心的要求是延長平價醫療法（ACA）稅收抵免，這項稅收抵免預計12月底到期，若不延長，數百萬美國人的保費恐將翻漲，甚至將會有超過200萬人將失去健保。不過共和黨堅持必須先通過撥款法案，才談稅收抵免的延長。

民主黨領袖面臨壓力

在川普重返白宮之後，聯邦政府已有超過20萬名公務員離職或遭裁撤，部分機構更因不符政府政策方向被解散，國會先前批准的數十億美元資金也被凍結或取消。民主黨雖多次訴諸法院阻擋，但成效有限，也擋不住共和黨主導的減稅與移民收緊政策。這種無力感讓黨內開始出現要求民主黨國會高層採取更強硬立場的聲音。

兩黨甩鍋

政府停擺的政治風險高，兩黨幾乎天天召開記者會試圖形塑輿論。根據美聯社-美國民意研究所公共事務研究中心民調數據，約6成美國人認為川普和國會共和黨人對政府停擺要負「很大」或「相當大」的責任，54%民眾也對國會民主黨人持同樣看法；至少有四分之三的美國人認為，雙方都應該要承擔中等程度的責任，這也意味著沒有一方能夠規避指責。

政府停擺損失

美國國會預算處表示，在政府停擺結束之後，經濟負面衝擊基本上將會恢復，但無法全面復原；根據推估，為期6周的停擺造成約110億美元的永久性經濟損失。此外還造成一連串狀況，包括聯邦雇員領不到薪資造成的經濟與精神雙重壓力、航班延誤甚至取消、依賴「補充營養援助計劃」（SNAP）等安全網項目的民眾福利中斷等。

堪薩斯共和黨參議員莫蘭（Jerry Moran）指出，這種失能向世界發出危險訊息，「它向盟友表明我們是不可靠的夥伴，還向對手發出訊號，也就是我們甚至無法齊心協力履行國會最基本職責」。