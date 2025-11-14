美官員曝「台美關稅談判」有進展！　年底前可望再敲定多項協議

▲美官員透露台美關稅談判有進展。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

台美關稅談判進度再度成為外界關注焦點。美國一名資深官員13日在背景簡報中透露，美方近期與多個貿易夥伴加速協商，其中與台灣的談判「已取得許多進展」，並預期年底前有望再敲定更多貿易協議。

根據《中央社》報導，美國總統川普（Donald Trump）重返白宮後強力推動關稅政策，祭出對全球各國的「對等關稅」，台灣目前暫時性稅率為20%，雙邊已多次展開談判。

總統賴清德日前也提到，雙方談判「差臨門一腳」。美國媒體Politico更指出，美方希望台灣在投資規模上能達到「介於韓國3500億美元與日本5500億美元之間」，而台灣盼在月底前完成協議。

美國資深官員當天向媒體說明美國最新與阿根廷、厄瓜多、薩爾瓦多及瓜地馬拉達成的協議架構。被問到接下來最可能敲定的對象時，他表示，美國近期與越南、印尼都有共同聲明，與印度的進展也相當正面，並特別補充一句，「我們和台灣已取得許多進展。」

他強調，部分協議有望在不久的將來拍板，但最終拍板仍需川普決定。他並指出，目前整體貿易談判氣氛良好，「我們可能會在今年年底前看到更多協議出爐。」

對於外界質疑台灣是否需比照美日、美韓投入大規模投資，行政院13日回應，「台灣模式」與其他國家的投資形式不同，無法直接類比。

行政院發言人李慧芝表示，台美團隊在9月底完成第5輪面對面磋商後，也進行視訊會議，目前正交換書面文件，持續凝聚共識，一旦規劃完成，將啟動總結會商，推動台美貿易協定正式到位。