　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北極熊「截斷逃生路」發動攻擊！　男遭2頭熊夾擊亡

▲▼北極熊。（示意圖／達志影像）

▲男子外出想要拍攝北極熊，卻被兩頭北極熊夾殺身亡。（示意圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合報導

加拿大2024年8月發生致命北極熊襲擊事件，34歲男子貝斯特（Christopher Best）不顧有熊出沒的警告，獨自帶著相機外出想要拍攝北極熊，但遭兩隻北極熊「包抄」圍攻夾擊身亡。事發前，他才向家人保證「熊離我們很遠」，但他似乎沒察覺到第2頭北極熊就在附近，甚至截斷他的逃生路線並發動攻擊。

The Canadian Press等報導，喜歡攝影的貝斯特在努納武特布雷沃特島（Brevoort Island）一處雷達站工作，起初成功應聘從事後勤工作，但由於需要取得安全許可審查，所以先暫時擔任清潔小組成員。在事發前一天，貝斯特從車上拍到熊的照片，還要求監測員要在熊出沒的時候通知他，以便拍攝更多照片。

8月8日這天下班時，貝斯特被告知附近有熊出沒，帶上相機走出標有北極熊警告標誌的門，繞過建築物轉角，以為那隻熊的位置在遠處。但他似乎不知道第二隻熊的存在；監視畫面顯示，第二隻熊切斷他逃向建築物的路線並發動攻擊，隨後第一隻熊也加入攻擊。

在兩隻熊夾擊貝斯特的當下，有工人看向門窗外發現這狀況，立刻大喊拿槍要去救貝斯特。監測員到場後先是使用非致命性驅熊彈，兩頭熊第一時間先跑開，但後來其中一頭轉身折返，監測員被迫開槍射殺牠。

事發後，其他人把貝斯特的遺體抬上卡車，運進室內，隔日警方告知家屬貝斯特的死訊。貝斯特母親考克斯（Shelly Cox）表示，兒子在攻擊前不久才與家人通電話，「如果他知道有第2頭熊的存在，我想他肯定不會出去」。

根據負責營運「北方預警系統」的納西圖克公司（Nasittuq Corporation）的事件報告，貝斯特有接受北極熊相關培訓，他的相機、SD卡以及其他遺物後來被寄還家屬。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 0703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
古林睿煬推定年薪7500萬日圓續留火腿　期許明年變得更強！
快訊／胡釋安認了讓粿粿借住！發聲譴責出軌
下周冷空氣接近冷氣團等級　全台有感降溫「下探12度」
盧秀燕表態：台中擬全面禁止廚餘養豬
科技夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒踱步1小時下

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

槍案第7次公審！安倍昭惠書信曝光　深情告白「只盼丈夫能活著」

北極熊「截斷逃生路」發動攻擊！　男遭2頭熊夾擊亡

高市早苗自爆「每天只睡2至4小時」！　嘆：對皮膚很不好

快訊／日本流感大爆發！東京發布「流行警報」　比去年還早6周

罕見「雙頭壁虎」照片曝光！她嚇壞PO網　網友解答成因

兩黨皆輸！美國政府關門43天史上最長　經濟損失110億美元

「帥照遭盜用15年」害上百女被詐騙　健身教練崩潰：報案也沒用

泰國「愛滋淫魔」性侵7幼女！最小僅4歲　女童下體流分泌物

日本警方獲准用步槍殺熊　熊害13死居民恐懼：熊越來越不怕人

「徒手摔熊」繼續熬湯！日拉麵店員工背景曝光　老闆親揭：是傳說

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

吳宗憲勸粿粿淨身出戶「不要再掙扎」　會約女生到家？羅志祥曝：都在念經XD

五結鄉大淹！護理師「人車搭竹筏」渡水畫面曝　急到院上班救傷患

鳳凰警戒範圍縮減為8縣市　估今晚登陸後減弱為熱帶低壓

《操控遊戲》池昌旭遭陷害入獄黑化　都敬秀瘋到可怕！聯手惡人李光洙

宜蘭沉浸式釣蝦

槍案第7次公審！安倍昭惠書信曝光　深情告白「只盼丈夫能活著」

北極熊「截斷逃生路」發動攻擊！　男遭2頭熊夾擊亡

高市早苗自爆「每天只睡2至4小時」！　嘆：對皮膚很不好

快訊／日本流感大爆發！東京發布「流行警報」　比去年還早6周

罕見「雙頭壁虎」照片曝光！她嚇壞PO網　網友解答成因

兩黨皆輸！美國政府關門43天史上最長　經濟損失110億美元

「帥照遭盜用15年」害上百女被詐騙　健身教練崩潰：報案也沒用

泰國「愛滋淫魔」性侵7幼女！最小僅4歲　女童下體流分泌物

日本警方獲准用步槍殺熊　熊害13死居民恐懼：熊越來越不怕人

「徒手摔熊」繼續熬湯！日拉麵店員工背景曝光　老闆親揭：是傳說

撞擊畫面曝！北市6車連環撞釀4傷　休旅車遭夾擊「翻滾」側躺

F.F.O曝夢想職業！　他竟想當「加班吃泡麵的上班族」

林書緯成「台灣本土」國手出征世界盃資格賽　國家隊背號曝光

2檔記憶體股遭處置　創見、華東關到11／27

「3星座」為愛不顧一切！射手不甘束縛只想「隨著心去走」

不倒翁健走杖助攻　台大雲林分院病友會走出希望步伐

行院通過詐欺犯罪防制條例修正　蘇俊賓籲強化平台業者責任

古林睿煬推定年薪7500萬日圓續留火腿　期許明年變得更強！

快訊／胡釋安認了提供粿粿住處！發3聲明「不知情被牽連」譴責出軌行為

聖誕節佈置居家小心3地雷！燈串老化、品質太差都有安全隱憂

新生代網紅常批藝人「不Real」　阿Ken嗆「你們做幾年就會跌落神壇」

國際熱門新聞

太子集團發聲明！否認一切違法行為

KK園區主謀引渡回中國　押送登機畫面曝

即／美史最長「政府關門」43天結束

即／東京發布「流感警報」！赴日小心

廣末涼子飆撞車時速180km　擬遭移送

對台關稅開價了？　美媒曝投資金額

韓卡車「市場內暴衝100m」！21人送醫

美股道瓊突破48000點新高　AMD狂飆9%

徒手摔熊繼續熬湯　拉麵店員工背景曝光

旅行回家只洗衣服？　醫師點名「這幾樣」最髒

澤倫斯基親信涉貪1億美元　現任司法部長今遭停職

熊出沒！美駐日大使點名「2地最危險」

即／野熊闖入日本花卷機場！跑道緊急封閉

女醫抄近路遭性侵40分鐘　惡男庭上竟自慰

更多熱門

相關新聞

美政府關門43天　經濟損失110億美元

美政府關門43天　經濟損失110億美元

美國總統川普12日晚間簽署撥款法案，終結美國史上最長的政府停擺。美聯社指出，儘管政府關門危機告一段落，但共和黨、民主黨對最終結果都難言滿意，民主黨未能爭取到健保補助條款，共和黨也在民調和地方選舉中承受政治代價。根據估算，長達43天的政府停擺對經濟造成約110億美元的永久損失。

帥照遭盜用15年詐騙百女　男崩潰：報案也沒用

帥照遭盜用15年詐騙百女　男崩潰：報案也沒用

極光大爆發！多國夜空染上絢爛色彩

極光大爆發！多國夜空染上絢爛色彩

女鄰居遭裸男攻擊　老翁「雙腿骨折」驚險救人

女鄰居遭裸男攻擊　老翁「雙腿骨折」驚險救人

等了6年！衣航737 MAX空難家屬獲賠8.7億

等了6年！衣航737 MAX空難家屬獲賠8.7億

關鍵字：

北極熊加拿大北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陸懸賞百萬！徵集八炯、閩南狼犯罪線索

暗助粿粿婚內出軌是他！　躲信義區約會王子

胡瓜18字回應兒子胡釋安助粿粿出軌

黃明志明將獲釋！　大馬檢方證實：沒證據

最難交到知心好友星座Top 3

簡廷芮、王品澔「情人節合唱影片被挖」　釣出范姜彥豐留言

客服回信竟酸「白痴客人」　Klook道歉

王義川質疑北市府解約涉圖利　網友傻眼：真的準備抓蔣萬安跟黃仁勳

《星光》女星遭家暴照片曝「雙眼充血」開打離婚官司

快訊／8級強風來了　北北基大雨特報

太子集團發聲明！否認一切違法行為

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

徐亨認「好久沒有演藝工作」　深夜沉痛發文

G級AV女神合體東尼大木…奇葩劇情曝

19年LEXUS轎車法拍1500元　中古車業者直言虧大了

更多

最夯影音

更多
「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝
王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面