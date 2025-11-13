北極熊「截斷逃生路」發動攻擊！　男遭2頭熊夾擊亡

▲男子外出想要拍攝北極熊，卻被兩頭北極熊夾殺身亡。（示意圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合報導

加拿大2024年8月發生致命北極熊襲擊事件，34歲男子貝斯特（Christopher Best）不顧有熊出沒的警告，獨自帶著相機外出想要拍攝北極熊，但遭兩隻北極熊「包抄」圍攻夾擊身亡。事發前，他才向家人保證「熊離我們很遠」，但他似乎沒察覺到第2頭北極熊就在附近，甚至截斷他的逃生路線並發動攻擊。

The Canadian Press等報導，喜歡攝影的貝斯特在努納武特布雷沃特島（Brevoort Island）一處雷達站工作，起初成功應聘從事後勤工作，但由於需要取得安全許可審查，所以先暫時擔任清潔小組成員。在事發前一天，貝斯特從車上拍到熊的照片，還要求監測員要在熊出沒的時候通知他，以便拍攝更多照片。

8月8日這天下班時，貝斯特被告知附近有熊出沒，帶上相機走出標有北極熊警告標誌的門，繞過建築物轉角，以為那隻熊的位置在遠處。但他似乎不知道第二隻熊的存在；監視畫面顯示，第二隻熊切斷他逃向建築物的路線並發動攻擊，隨後第一隻熊也加入攻擊。

在兩隻熊夾擊貝斯特的當下，有工人看向門窗外發現這狀況，立刻大喊拿槍要去救貝斯特。監測員到場後先是使用非致命性驅熊彈，兩頭熊第一時間先跑開，但後來其中一頭轉身折返，監測員被迫開槍射殺牠。

事發後，其他人把貝斯特的遺體抬上卡車，運進室內，隔日警方告知家屬貝斯特的死訊。貝斯特母親考克斯（Shelly Cox）表示，兒子在攻擊前不久才與家人通電話，「如果他知道有第2頭熊的存在，我想他肯定不會出去」。

根據負責營運「北方預警系統」的納西圖克公司（Nasittuq Corporation）的事件報告，貝斯特有接受北極熊相關培訓，他的相機、SD卡以及其他遺物後來被寄還家屬。