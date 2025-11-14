待業1個月「突被新公司錄取」　過來人點出1關鍵：感覺不太妙

▲原PO正猶豫要不要報到。（示意圖／取自Pexels，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

不少人離職後都會給自己一段時間喘口氣，當下一份工作來得太快，可能就會陷入「要不要立刻上班」的掙扎。近日就有一名女網友分享，自己在休息一陣子後，雖順利錄取新工作，但卻越想越猶豫，不知道要馬上報到，還是待業到年後？貼文曝光後，引起討論。

這名女網友在Dcard上以「待業到年後VS先去上班」為題發文表示，她在九月離開公司後，休息了一個月才開始投履歷，但沒想到，年底適合自己經歷的職缺非常少，直到某天誤打誤撞，參與待業後的第一場面試，隔天竟就接到錄取通知。

原PO透露，目前距離報到還有一個禮拜多，但她心裡其實很抗拒去上班，因為年薪與福利都不如前公司。回想當初離職，她自認有些衝動，也沒料到年底求職這麼困難。最後她拋問，她應該先上工，還是等年後再說呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「不適應離職就好，待業3個月到半年的空窗真的還好」、「缺錢就先去做看看，覺得這個環境對自己不適合就提離職走人，這樣才能讓自己知道，什麼類型的工作不要碰」、「如果不缺錢，我是建議明年再找工作，現在的Offer趕快先婉拒，畢竟現在入職再離職，你還要解釋原因」。

其中也有網友認為，「我會年後上工！現在會錄取上的通常都是很缺人或福利氛圍不佳的公司比較多！再者說不定還領不到年終」、「年後，我現在也很抗拒去新的地方，老鳥都很不友善，現在有缺應該都屎缺」、「年底開職缺再加上很快就通知錄取，感覺新工作不太妙的樣子，但還是祝福你」。