普發1萬沒入帳！她驚「帳號填錯了」怎麼辦　補救方式曝　

▲原PO帳號填錯了。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／曾筠淇報導

普發1萬元5日起開始登記，若在5日至10日期間完成登記並檢核成功者，昨日應該已經入帳了！不過就有一名女網友表示，她昨天才發現自己把郵局帳號填成16碼金融卡號，且發現當下已無法再修改，不知道該怎麼辦？對此，財政部也說明解決方式。

這名女網友在Dcard上，以「求救 一萬郵局帳號填錯」為題發文表示，她昨天滑社群平台時，發現很多人都已收到1萬元，結果這才發現自己填的帳號，竟是金融卡上的16碼，而非郵局的14碼帳號。

原PO發現自己填錯帳號後，試著重新填寫，但頁面卻跳出「此健保卡號已登記入帳」的訊息，讓她不知該怎麼解決，她真的很需要這1萬元。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你大概填到金融卡卡號，很多人都以為卡號=帳號」、「通常是填成簽帳金融卡的卡號。不過就算真的填到其他人的帳號應該也還好，因為他們好像是會核對帳戶戶名與本人姓名是同一人才會核准撥款，所以不必太擔心轉入別人的帳戶」、「我也用郵局的金融卡，正面是卡號，背面才是帳號」、「幸好我填之前有問媽媽」。

財政部指出，今（13）日0時起，已開放「查詢登記結果」，進入官網後，請點選「查詢登記結果」，並輸入本人或代領人的身分證號碼，再輸入發放對象健保卡號。若「帳號與身分證/居留證號不一致或無此帳戶」，結果將會顯示「帳號核驗失敗」。

若入帳失敗或核驗失敗，「該健保卡號將重新開放請領，可以重新登記，也可改ATM領現（11/17 開放）或郵局領現（11/24 開放）。」若在11日至17日期間登記，會在後2個營業日內入帳；11月18日至115年4月30日當日晚上6時前登記，會當日入帳（遇假日順延至次一營業日），當日 18 時後登記，則次一營業日入帳。