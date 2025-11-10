　
生活 生活焦點

她不解領1萬「到底能幹嘛？」　一票都喊：可以給我

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO不知道1萬元能幹嘛。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

「普發一萬」5日起開放登記，每個人對一萬元的感受不同，近日就有一名女網友表示，她不太理解為什麼有人覺得一萬元很了不起，明明那只是大家自己繳稅後又領回來的錢，而且在現在物價高漲的情況下，一萬元到底能幹嘛？貼文曝光後，引起討論。

這名女網友在 Dcard 上，以「$10,000到底能幹嘛？」為標題發文表示，她看到很多人對一萬元感到興奮或期待，但她卻覺得這筆錢其實還好，因為那本來就是人民繳的稅金。

原PO指出，現在無論吃的、用的或生活花費，動輒都要幾百、幾千元，許多大型支出更是要幾萬元，所以一萬元在這樣的物價環境下，可運用的空間其實很有限。因此她實在不懂，普發一萬究竟有什麼好高興的？

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「10000是我兩個月的生活費」、「拿來付房租還可以啦」、「一萬是多出來的錢，對大多數的人來說是救命錢，甚至可以加預算拿去升級更好的東西」、「多一個月的開銷，你不需要可以捐給我」、「可以繳水電瓦斯費、電話費、油錢，很好用的，怎麼會不能幹嘛」。

也有不少網友表示，「平常會把你繳的稅金還給你嗎？那10000元你覺得沒什麼可以給我」、「是不能幹嘛，如果不介意的話可以給我」、「一萬的確不能幹嘛，我可以委屈一點，幫你回收一萬塊」、「當時應該統計不要領的人，然後把他們的再平均給其他人」。

11/08

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

