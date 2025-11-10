家有三姊妹「排行第幾」外貌最出眾？一票有共識：真的會特別漂亮

▲小S二女兒Lily外型亮麗。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／曾筠淇報導

二女兒通常會特別漂亮嗎？近日有一名女網友表示，她發現家中若有三姊妹，第二個女兒的外型往往最亮眼，讓她忍不住好奇，這是不是某種「魔咒」？貼文曝光後，引起討論，有些人表達認同，但也有不少人覺得只是巧合。

這名女網友在 Dcard 上，以「二女兒通常特別漂亮？」為標題發文表示，她最近發現家中若有三姐妹，通常第二個女兒都會特別漂亮，像是大S、小S的女兒Lily、歐陽娜娜。另外，她身邊的朋友也多是如此，這是不是某種「魔咒」？

貼文曝光後，有網友表示，「單純我自身感覺，沒任何科學根據，不過好像大女兒會比較像爸爸，二女兒如果像媽媽多一些，那通常會比較漂亮」、「沒錯，因為我也是老二」、「我覺得是，不是說第一個第三個不漂亮，但第二個真的會特別漂亮」、「雖然我是老大，不是很想承認，但是我妹確實蠻漂亮的」、「第二個真的比較漂亮 ，但脾氣通常比較差」。

但也有網友回應，「我是老大，有兩個妹妹，但我最漂亮哈哈」、「矯正一下數據，我是第三個小孩，第二個女兒，我很醜」、「不一定吧，我家也是生三個女生，我是老大，但是我們都一樣胖、一樣醜」、「我認為是一個漂亮，另一個就不漂亮，不管排行」。還有網友分享自身看法，「像爸爸的女兒通常會比較漂亮～老二好不好看很難講，但老二通常個性最古怪，我先舉手」。