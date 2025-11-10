上班族月薪5萬「卻最先被動到」　他吐心聲！網有感：早躺平了

▲衛福部研議健保補充保費三大改革方案。（圖／記者洪巧藍攝）

網搜小組／曾筠淇報導

衛福部研議健保補充保費三大改革方案，其中利息、股利、租金的補充保費改採年度結算制，引起許多人反彈。就有一名男網友表示，自己明明只是普通上班族，卻覺得剝奪感越來越強，尤其看到政府擬從股利補健保，讓他更覺得負擔都落在小資族身上。貼文曝光後，引起討論。

這名男網友在 Dcard 上，以「這幾年普通上班族剝奪感超重」為標題發文表示，現在普通上班族月薪四、五萬元，只能每個月買一點點 0050 作為投資。若想買房，得省吃儉用，至於結婚、生小孩則是根本不敢想，生活壓力非常大。

原PO指出，如今健保面臨財務問題，政府選擇從股利來補健保，而不是去向資產雄厚的地主、建商，或擁有多間房產的人加強課稅。相較之下，小資族努力上班，卻變成最先被動到的一群，讓他深感無奈，也好奇大家是否同樣覺得剝奪感越來越重？

▲原PO覺得相對剝奪感越來越重。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這次健保真的不合理，股價跌的話政府要退稅嗎」、「真的，買ETF就是看股息，漲得也不多，有些還買到高點」、「一堆人不努力，還要我這個小資族救濟」。還有網友表示，「不只這幾年吧？一直以來都是這樣，反正早躺平了」、「真的，覺得努力也不會有什麼不同，常常覺得很無力」。

衛福部長石崇良拋出補充保費改革規劃，引發反彈，政院指示衛福部暫緩規劃。行政院政務委員陳時中8日受訪強調，「額度必然要去思考」，改採結算制若仍用原本2萬，門檻太低，恐衝擊小資族，應該要拉高才合理。