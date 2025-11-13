桃園航空城推動進度延宕　徐其萬籲市府加快腳步

▲桃園航空城推動進度延宕，徐其萬籲加快腳步。（圖／市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員徐其萬13日在市議會市政總質詢中指出，航空城計畫推動超過6年，卻仍問題叢生、進度延宕。他呼籲市府正視重建過程中的各項困難，全力協助徵收戶、安置戶及沿海地區居民，讓「國家級建設」真正成為地方發展的助力，而非居民的負擔。

徐其萬表示，航空城自108年7月啟動土地協議價購以來，原定114年第1季進行抵價地分配、116年第3季完成點交，但行政院土徵小組第23次會議決議延後2年，恐導致大配地作業延至119年。他質疑市府進度嚴重落後，要求依原定計畫時程辦理，並呼籲針對長期等待的徵收戶提出合理補償機制。

針對清華醫院用地久未有進展，徐其萬指出，市府與高醫大解約後雖允許重新尋找合作單位，但遲遲無結果。他建議市府不應再浪費時間，應直接成立「桃園市立醫院總院」，以照顧沿海居民與市民健康。副市長王明鉅回應，明年4月底前重新簽訂MOU並重新協商，2年內一定要有結果，否則收回土地。

徐其萬指出，安置街廓重建過程中，部分基地仍有未清除的構造物，造成住戶施工困難與成本增加。他並提到，目前六成安置戶難以在明年2月前完成二樓地板勘驗，建議延至8月，並放寬一年內取得使用執照的限制，以兼顧施工品質。

此外，他呼籲將領取15%「配合加速開發獎勵金」的搬遷期限自115年6月延至116年6月，避免居民「看得到吃不到」。徐其萬指出，目前官股銀行針對航空城專案貸款進度不彰，多數徵收戶為農民且年長，缺乏穩定收入證明，貸款困難。他要求政府研議專案放寬貸款條件並提供優惠利率。

他同時關切安置街廓周邊公共設施及道路改善進度，強調明年底多數安置戶將入住，市府應加速完成相關基礎設施，確保居民生活便利。