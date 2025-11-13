強化社區安全　徐景文籲桃園落實高風險族群追蹤輔導

▲徐景文籲桃園落實高風險族群追蹤輔導。（圖／市議會民進黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員徐景文13日於市議會市政總質詢指出，社會高風險族群如藥物濫用者與家暴加害人，應透過跨局處整合與資訊共享，強化防範與早期介入，呼籲市府應參考其他縣市經驗，建立長期制度與預警機制，以公私協力方式推動社區安全，讓桃園成為真正有溫度、有安全感的城市。

社會局長陳寶民指出，市府透過跨局處的單位合作進行聯合稽查，針對有精神或醫療需求者，聯繫醫療單位介入。此外，外展中心社工亦為每位列管個案建立檔案資料庫，確保後續追蹤輔導。

另外，針對徐景文關切過嶺市場用地開發進度，經發局長張誠表示，市府於去113年7月針對市場周邊500公尺範圍內的居民進行問卷調查，結果顯示多數民眾期待規劃為購物商場型態，而非傳統市場。

對此，經發局已依據調查結果，於113年底規劃以標租方式招商，提出相關規格，由廠商依市場需求進行開發。雖然因衛福部桃園醫院曾評估在該區設立分院，計畫曾一度暫停，但現在該分院設置已確定取消，市府會積極推進原先的規劃，目標於明年底完成標租作業，以期透過標租，讓具市場經營經驗的業者依市場需求規劃與活化空間，打造最符合地方需求的商業環境。