地方 地方焦點

桃園航空城安置住宅9成住戶完成初驗　115年1月全面交屋

▲桃園航空城安置住宅9成住戶完成初驗

▲桃園航空城安置住宅街廓社區景觀。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府住宅發展處5日指出，桃園航空城安置住宅1,411配售戶，機場園區(俗稱蛋黃區)有807戶，附近一期(俗稱蛋白區)有604戶，該處統計至9月底已完成1,405戶的初驗，目前積極安排複驗工作，交屋進度持續推進中，以明(115)年1月全面交屋為目標。

住宅處表示，安置住宅整體已達45%住戶複驗通過，進入下一關交屋的程序。住宅處也以「每週提升5%」的複驗通過目標，持續推進。住戶於驗屋過程中反映的缺失項目，均立刻紀錄分為機水電、泥作、油漆、門窗美容和清潔等需改善項目，系統分類的要求承包商限期改善，也要求包商加派工班提升效率，並於確認改善後，立即通知住戶安排複驗。

▲桃園航空城安置住宅9成住戶完成初驗

▲A18街廓鄰近高鐵青埔站。（圖／市府提供）

安置住宅於今年7月已全數取得11張使用執照，也已完成第一次測量登記，凡住戶複驗通過，並完成相關交屋費用繳納，蛋黃區由交通部民航局、蛋白區則是桃園地政局與民眾辦理交屋。目前蛋白區已有5戶完成交屋，預計於10月再交付60戶；蛋黃區10月份預計完成101戶。市府持續以明年1月完成住戶入新居，迎新春為努力目標。

住宅處說明，民眾入住在社區到管理委員會成立前，市府已安排物業管理單位進駐，確保建築物設備正常運作。住戶不論在交屋或入住後有管理或修繕疑慮，皆可透過物管單位反映，市府將派員協助處理，也會協助住戶成立管理委員會辦理公設點交。

相關新聞

航空城安置戶貸款頻碰壁　張善政諷賴政府

航空城安置戶貸款頻碰壁　張善政諷賴政府

針對桃園航空城安置街廓進入關鍵階段，卻傳出安置戶期盼官股銀行給予貸款優惠利率碰壁，桃園市長張善政今（13）日受訪時重砲抨擊，行政院所屬部會，不管是政務委員協調航空城事情，或是央行協調貸款時，完全沒有體會到民間需求，「我們已經反應過了，他們無動於衷」，「賴政府民調這麼低，不是沒有道理！」

桃園航空城開發進入關鍵期　安置住宅具挑戰

桃園航空城開發進入關鍵期　安置住宅具挑戰

航空城安置宅月底全面取照　保障交屋權益　

航空城安置宅月底全面取照　保障交屋權益　

桃園航空城標案工程區內樹木遭爆濫砍　工務局回應了

桃園航空城標案工程區內樹木遭爆濫砍　工務局回應了

桃園航空城安置宅　將啟動驗、交屋

桃園航空城安置宅　將啟動驗、交屋

桃園航空城安置住宅初驗

