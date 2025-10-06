桃園航空城安置住宅9成住戶完成初驗　115年1月全面交屋

▲桃園航空城安置住宅街廓社區景觀。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府住宅發展處5日指出，桃園航空城安置住宅1,411配售戶，機場園區(俗稱蛋黃區)有807戶，附近一期(俗稱蛋白區)有604戶，該處統計至9月底已完成1,405戶的初驗，目前積極安排複驗工作，交屋進度持續推進中，以明(115)年1月全面交屋為目標。

住宅處表示，安置住宅整體已達45%住戶複驗通過，進入下一關交屋的程序。住宅處也以「每週提升5%」的複驗通過目標，持續推進。住戶於驗屋過程中反映的缺失項目，均立刻紀錄分為機水電、泥作、油漆、門窗美容和清潔等需改善項目，系統分類的要求承包商限期改善，也要求包商加派工班提升效率，並於確認改善後，立即通知住戶安排複驗。

▲A18街廓鄰近高鐵青埔站。（圖／市府提供）

安置住宅於今年7月已全數取得11張使用執照，也已完成第一次測量登記，凡住戶複驗通過，並完成相關交屋費用繳納，蛋黃區由交通部民航局、蛋白區則是桃園地政局與民眾辦理交屋。目前蛋白區已有5戶完成交屋，預計於10月再交付60戶；蛋黃區10月份預計完成101戶。市府持續以明年1月完成住戶入新居，迎新春為努力目標。

住宅處說明，民眾入住在社區到管理委員會成立前，市府已安排物業管理單位進駐，確保建築物設備正常運作。住戶不論在交屋或入住後有管理或修繕疑慮，皆可透過物管單位反映，市府將派員協助處理，也會協助住戶成立管理委員會辦理公設點交。