每年千名孩子需做入學心理鑑定　張碩芳籲桃市府加強兒童醫療量能

▲張碩芳籲市府制定桃園版兒童保護政策白皮書。（圖／市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員張碩芳13日在市議會市政總質詢中，針對學齡幼小銜接、入學心理鑑定、兒童醫療量能、庇護工場管理及兒少保護制度等議題進行完整盤點，直指桃園的兒少支持系統在多個環節上皆存在結構性缺口，使家長與弱勢家庭長期在制度的夾縫中苦苦奔走。

張碩芳表示，桃園每年約有一千多名孩子進入小一鑑定流程，但心理學專業量能嚴重不足，八家承辦醫院普遍出現等待期長達數月甚至一年的「僧多粥少」現象，使許多孩子無法在入學前取得必要的心理評估文件。家長必須在醫療與教育兩套系統中反覆補件、重複鑑定，不僅增加心理負擔，也讓孩子面臨銜接延誤的風險。

她強調，心理師人力匱乏源自健保給付偏低與臨床量能過載，使共享決策（SDM）形同空談，醫病關係因此緊張，而市府在銜接期間若仍無法提供明確支持，「家長不是不願意跑流程，而是制度讓他們無處可跑」。

在醫療量能方面，張碩芳指出，桃園是婦幼人口數持續增加的城市，但兒科醫療長期不足，全市醫師密度低於六都平均。UCC 輕急症中心雖已擴設，但實際服務量持續超載，家長仍反映夜間無兒科、分流不足的情況普遍存在。她指出，桃園如果無法擴充兒科人力、加速重症與特兒聯合門診的推動，醫學中心急診壅塞情況將持續惡化，孩子的夜間醫療需求更無法被妥善看見。

針對身障者權益與庇護工場管理，張碩芳指出，近期民眾反映身障者在高溫下長時間從事外展工作、缺乏輪替與休息，顯示部分工場在人力安排與安全管理上存在疏漏。她表示，庇護制度的目的是支持身障者跨出第一步，而非讓他們停留在被隔離的職場。若市府的稽核與訓練機制未符合 CRPD 所強調的開放與包容原則，身障者將難以真正走向一般職場。

張碩芳並將超過八千份市民連署書親自遞交給市長，希望市府能以更積極的姿態回應市民對兒童安全、親職支持以及兒保制度改革的迫切期待。她特別引用美國社會政策研究中心（CSSP）提出的「五大保護因子」理論，這套架構被全美 50 州廣泛採用，是預防兒虐、強化家庭功能的重要政策基準。

張碩芳指出，桃園若要真正守護兒少，應比照國際經驗，制定屬於桃園的《兒童保護政策白皮書》，將心理健康、幼小轉銜、前端訪視、家庭支持與跨局處協作納入系統性策略，並建立年度成果公開制度，讓改革不再停留於口號。

張碩芳最後表示，兒少保護、心理照護與醫療體系是一座城市最基本的安全網。然而目前的桃園，從心理鑑定到醫療量能、從庇護制度到家庭支持，都呈現出資源不足與整合斷裂的現象。她呼籲市府站在家長與孩子的角度重新檢視政策優先順序，以更大力度投入改革，才能打造一個真正讓家長安心、讓孩子被看見的城市。