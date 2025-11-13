　
政治

闖紅燈、守規則駕駛保費相同！強制險給付額13年未調　綠委批機制失靈

▲▼民進黨立委林月琴、賴惠員、徐富癸與台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜共同召開「強制險給付額十三年未調整，受害者家屬保障不足」記者會。（圖／立委林月琴國會辦公室提供）

▲「強制險給付額十三年未調整，受害者家屬保障不足」記者會。（圖／立委林月琴國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

在「世界交通受害者紀念日」前夕，民進黨立委林月琴、賴惠員、徐富癸與台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜今（13日）上午共同召開「強制險給付額13年未調整，受害者家屬保障不足」記者會，呼籲檢討國強制汽車責任保險相關機制，包括重新檢討汽機車保險機制設計，以及檢討死亡及失能給付標準，盡速提高死亡及失能給付額至少350萬以上。

我國已於2023年制定《道路交通安全基本法》，宣示零死亡願景，惟近3年整體道安事故案件仍舊居高不下。雖然死亡人數自2022年3,064人略為下降為2024年2950人，然受傷人數與案件數皆呈現惡化趨勢，分別增加約5%，顯見道路交通安全政策與傷害防制機制改革，依舊迫切。

▲▼民進黨立委林月琴、賴惠員、徐富癸與台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜共同召開「強制險給付額十三年未調整，受害者家屬保障不足」記者會。（圖／立委林月琴國會辦公室提供）

林月琴指出，國內強制險的現行試算機制，因為長年缺乏交通違規資料與保險資料的串連，導致訂價與收費始終混亂。舉例來說，打開強制險官網的費率資訊可以看到，所謂的「從人因素因子」，其實並未與駕駛人的交通違規紀錄連動。

林月琴說，一方面，在台灣發生交通事故，並非都有違規，但卻仍會被註記為違規肇事；另一方面，有高風險的違規紀錄，卻又不會反映在保費上。如此脫鉤的現況，也讓主管機關無法說服一般民眾為何要加收保費。因為1年闖紅燈10次的駕駛人，與完全遵守交通規則的駕駛人，收的是一樣的保費。

林月琴認為，由於強制險長期不公平且不合理的訂價與收費機制，導致給付額已經長達13年未能調整，始終凍結在200萬元，這樣的理賠額度，已經失去強制汽車責任保險法的立法目的與精神，更遠遠無法提供受害者及其家屬適當且合理的保障。

▲▼民進黨立委林月琴、賴惠員、徐富癸與台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜共同召開「強制險給付額十三年未調整，受害者家屬保障不足」記者會。（圖／立委林月琴國會辦公室提供）

賴惠員指出，現行強制險的死亡與失能最高給付額仍停留在200萬元，但13年來物價、薪資、醫療費用都大幅上漲，唯獨理賠金額原地踏步。「13年前的200萬，跟現在的200萬已經完全不同。受害家庭不只失去親人，還得承受沉重經濟壓力，這對他們太不公平」。

除給付標準過時外，賴惠員認為，強制險的訂價機制同樣失靈。違規紀錄、事故資料與理賠資料並未整合，導致好駕駛與壞駕駛都繳同樣的保費。這樣不但讓保險公司缺乏調整誘因，也讓政府難以掌握真實風險，「整個市場變成一攤死水」。

▲▼民進黨立委林月琴、賴惠員、徐富癸與台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜共同召開「強制險給付額十三年未調整，受害者家屬保障不足」記者會。（圖／立委林月琴國會辦公室提供）

徐富癸指出，強制險給付額從2012年調至最高200萬元後，便從未調整過，10年前青島排骨一個雞腿便當價格大概90元上下，現在一個都要130元了，整體給付上限未隨物價及生活成本上升而調整，導致交通事故受害方的保障嚴重不足。強制險作為最基本的交通事故受害者保障機制，應適時調整給付標準，以滿足實際需求並反映物價變動。

林美娜表示，人命關天！台灣人一條命值多少錢？有句名言說，「死一個人是悲劇，死一百個人是數字」。這是多麼殘酷的認知現實！但是對吾等公民團體與受害者暨家屬而言，每一個交通事故傷亡的個人與家庭，都是一個一個永誌難忘血淋淋的悲劇。退一萬步說，若能提高死亡給付金額，雖然保費須微幅調漲，由全體車輛使用者分攤，金額仍屬車輛使用費之可接受範圍，這是社會正義的體現，稍微撫慰受害者人心於千萬分之一。

面對上述問題，林月琴等人共同向交通部及金管會呼籲2點訴求。第一，「重新檢討汽機車保險機制設計」，確實推動駕駛人、行為人從人因子與違規肇事計算方式，將違規資料、事故資料與出險資料連結，以有效透過保險機制遏止駕駛人違規行為，達成改善我國道安的目的，也讓制度更公平透明，達到「誰安全、誰省錢」的原則。

第二，「檢討死亡及失能給付標準」，應盡速提高死亡及失能給付額至至少350萬以上，確保受害者家屬獲得合理保障。

▲▼民進黨立委林月琴、賴惠員、徐富癸與台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜共同召開「強制險給付額十三年未調整，受害者家屬保障不足」記者會。（圖／立委林月琴國會辦公室提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

林月琴世界交通受害者紀念日強制險給付額

