綠委批高鐵「寧靜車廂」多此一舉　籲推動「寶寶哭泣我OK」文化

▲▼立委張雅琳、林月琴召開「別讓家長搭高鐵變壓力！打造高鐵友善育兒環境」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委張雅琳、林月琴召開「別讓家長搭高鐵變壓力！打造高鐵友善育兒環境」記者會。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

高鐵公司9月22日近日推出「寧靜車廂」服務，主打「禁止講電話」、「降低交談音量」、「電子設備全程靜音」等規範，卻在上路後引發家長與親子團體不滿。許多育兒家長指出，孩子在車上哭鬧、說話本屬自然行為，如今卻擔心會被投訴、被列車員勸導甚至請下車，感受到前所未有的旅程壓力。對此，民進黨立委張雅琳、林月琴今（14日）共同召開記者會，呼籲高鐵公司聽取家長心聲調整寧靜車廂政策，共同創造育兒友善空間。

張雅琳指出，高鐵推出「寧靜車廂」的出發點是希望提升品質、讓旅程更舒適，值得肯定，然而，長期以來社會上對孩子聲音給予的各種指教，累積家長對大眾運輸工具的焦慮。她引用聯合國兒童基金會在「兒童友善交通與道路安全指引」中，提及公共運輸應讓家庭能安心使用。若制度上讓「家長擔心被投訴而不敢帶孩子搭車，或讓孩子被視為潛在的「噪音來源」，就違背了兒童友善社會的精神。

張雅琳表示，台灣推動少子女化政策多年，除了補助或托育資源，更需要打造能支持家長育兒的日常環境，公共運輸不只是移動工具，更是社會共融的公共空間。呼籲高鐵公司應進一步思考，車廂分區或寧靜車廂範圍，強化車廂兒童友善的宣導與人員訓練，兼顧秩序與安靜的同時，給予家長與孩子一個被理解的空間。

林月琴則指出，政策初衷雖立意良善，旨在降低噪音、提升乘車品質，但台灣民眾整體乘車禮儀已相當成熟，若僅為宣導禮儀而全面推行「寧靜車廂」，恐流於多此一舉，未能切中問題核心，真正的問題在於公共運輸「親子友善」的缺乏。高鐵尚未明確規劃「親子車廂」或家庭友善空間，卻先行要求全面安靜，讓育兒家庭承受不必要的壓力與焦慮。

林月琴認為，高鐵近期發放貼紙、小點心安撫孩童的做法，也容易讓家長與孩子被標籤化，忽略了孩童哭鬧是自然表達需求的行為。高鐵應參考國際經驗，評估多元車廂分區與彈性管理機制，並強化列車人員教育訓練，在面對嬰幼兒哭鬧等不可控情況時，應以同理心與包容的態度處理。同時，政府與社會也應共同推動「寶寶哭泣我OK」的公共運輸文化，讓家長不再需要為孩子的存在而道歉。

▲▼立委張雅琳、林月琴召開「別讓家長搭高鐵變壓力！打造高鐵友善育兒環境」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

家長王景弘表示，高鐵推行服務品質提升，應以提高乘客服務體驗的角度，寧靜車廂政策本意良好，但沒有設定清楚的目標，也沒有將所謂的交談音量等執行細節定義清楚，難以置信這是過去高品質服務的高鐵會推行的政策。這導致乘客與乘客、乘客與行車人員的衝突，此一政策應審慎檢討，並且讓乘客能在彼此理解，而不是彼此檢舉的立場上有良好的高鐵搭乘體驗。

參考歐美及日本列車政策，都是依據各族群多元需求，安靜與友善並不衝突，重點是規劃設計是否有體貼不同乘客的使用情境。與會者也提出四點訴求，呼籲高鐵公司及交通部正視親子需求：

第一，檢討「寧靜車廂」政策適用範圍：應重新評估是否適合在全時段、全車次全面推行，避免政策過度僵化，忽略不同乘客需求。

第二，明確訂定3C產品使用規範： 對電子設備使用應清楚說明音量、耳機及通話等限制，並加強宣導，讓乘客理解並遵守規範。

第三，建立例外與保障機制： 政策文字中應明確排除「嬰幼兒及特殊需求旅客」，列車服務人員應接受相關情境訓練，避免誤導、誤判或歧視。

第四，推動試辦與意見回饋制度： 建議以試辦期方式推行，蒐集各族群乘客意見，定期公布爭議與改進報告，確保政策真正落實「尊重多元乘車需求」的精神。

▲▼立委張雅琳、林月琴召開「別讓家長搭高鐵變壓力！打造高鐵友善育兒環境」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

輝達北士科還在卡　李四川曝新壽堅持協調原因：想直接轉地上權

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

