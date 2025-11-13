嘉義首例普發1萬詐騙！她誤信臉書廣告　寄金融卡「驗證」遭詐

▲ 嘉義縣警方日前出現首起普發現金詐騙案，成功逮捕陳姓犯嫌 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、潘鳳威／嘉義報導

嘉義縣出現收首起普發現金詐騙案，一名婦人誤信臉書「普發萬元補助」廣告，遭嫌犯指示寄出金融卡遭詐。警方呼籲民眾，政府普發現金不會要求提供個資或寄送金融卡，請提高警覺以免受騙。

嘉義縣三和派出所日前接獲一名60多歲陳姓婦人報案，稱10月底在臉書看見廣告「政府普發一萬元補助」的訊息，便主動填寫個人基本資料及LINE聯繫方式。陳婦聽信稱對方需要以金融卡驗證開通，才能領取補助，至超商以賣貨便寄出金融卡。事後發現該帳遭鎖、無法使用，陳婦才驚覺受騙。

警方獲悉後立即組成專案小組，經蒐證掌握詐騙犯嫌後，報請嘉義地檢署指揮偵辦，於11月12日持法院核發搜索票，在嘉義市西區湖子內一帶，逮獲陳姓犯嫌，並在現場查扣作案工具、行動電話等證物。全案依詐欺、洗錢罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，這也是嘉義縣首件查獲的「普發萬元補助」詐騙案件。

中埔分局分局長曾裕景表示，因應政府普發現金政策，詐騙集團藉機羅織詐騙話術，警方特別以「夜市叫賣哥」錄製反詐騙音檔，針對近期「普發一萬現金」、「假投資」、「假檢警」、「假買家騙賣家」等詐騙手法，透過LINE群組推播及巡邏車廣播播放，深入轄區村里巷弄。深入社區宣導，獲得居民好評。

▲ 嘉義縣警方在街頭巷尾對民眾宣導防詐意識 。（圖／記者翁伊森翻攝）

中埔分局分局長曾裕景提醒民眾，政府普發現金政策，不會以簡訊、電子郵件方式通知領錢、登錄，也不會要求至ATM或網銀操作轉帳。普發現金唯一財政部官方網站10000.gov.tw，相關領取訊息可電洽1988專線詢問，遇有任何疑問可撥打110或165反詐騙專線。