生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「普發1萬是行政院發的！」　民進黨小編貼圖卡：立法院負責刪預算

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads／dpp_taiwan） 

▲小編補充「普發現金1萬元是行政院發的」。（圖／翻攝自Threads／dpp_taiwan）

記者曾筠淇／綜合報導

普發1萬元5日起開始登記，若在5日至10日期間完成登記並檢核成功者，昨日應該已入帳。民進黨小編就在Threads上補充，這1萬元是行政院發的，不是立法院！不過此話卻引來部分網友反彈，醫師蘇一峰也直呼，「行政院之前一直反對不發，現在又全部攬功」。

民進黨小編昨日在Threads上表示，颱風雖然減弱，但大家還是要注意安全，中央也全力協助地方政府加強防救災應變中。同時，小編也在該則貼文底下留言，「留意颱風動態之餘，補充今日（指12日）時事」。

在 Threads 查看

從小編貼出的圖片可見，上方寫著「普發現金1萬元是行政院發的，不是立法院」，而一旁還有一段較小的文字，寫著「立法院負責刪減預算」。另外，有些民眾的入帳明細中，也可見交易備註欄位寫著「行政院發」。

不少網友看到後，都紛紛表示，「超噁心的收割」、「當初立法院提議要發一萬，你們說發一萬沒幫助，會窮台；現在行政院發了一萬，就開始大宣傳功勞是你們的，送你們四個字『吃相難看』 」、「吃相要這麼難看喔」。

蘇一峰也在臉書上表示，「這麼厚顏無恥的政府，真是刷新大家的三觀。行政院之前一直反對不發，現在又全部攬功！」並在圖片上寫著「如此厚顏無恥的政府，不是說賣台、違憲、買菜一萬元？」

11/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

堰塞湖災後重建預算270億舉債支應　經濟部主管91億為大宗

行政院今（13日）院會通過「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，歲出編列270億元，全數以舉債因應，並預留30億待未來滾動檢討。此次特別預算主要集中在受災戶修繕、公建設施復原與強化等，分別為經濟部主管91億，用於相關補貼、電網韌性與設備修繕；交通部主管44億，用於橋樑、公路整修；農業部主管43億，用於土沙防治工程、造林等；環境部主管42億，用於廢棄物清理等。

普發1萬沒入帳！他找到「失敗原因」臉綠了

普發現金入帳卻被凍結！苦主嘆：還要跑銀行

她「帳號填錯」1萬沒入帳！　補救方式曝

11/24起郵局臨櫃領普發1萬　首周採單雙號分流

