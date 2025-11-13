普發1萬沒入帳！他找到「失敗原因」臉綠了　全場笑：太離譜

▲普發1萬。（圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

首批普發現金1萬元12日正式入帳，不少人都開心收到款項，但也有部分民眾明明完成登記，卻遲遲沒有入帳，一名網友表示，半夜上網查詢未入帳的原因，發現自己犯蠢，台新銀行代碼為812，卻填成103台灣新光商業銀行，以為兩者是一樣的，貼文笑翻大批網友。

一名網友Threads發文，遲遲沒有收到1萬元的入帳通知，半夜查詢發現顯示「入帳失敗」，並被系統要求重新登記。仔細一看才得知，原來他平時很少用台新銀行，不小心把「台新銀行」當成「台灣新光商業銀行」，帳號雖然填對，銀行代碼卻選錯，結果申請失敗。

他無奈自嘲，「因為很少用台新銀行，本來台新銀行是812台新國際商業銀行，我填成103台灣新光商業銀行，以為這個簡寫是台新銀行，登記那天我一定還在喝酒醉，是我自己太蠢」。

貼文曝光，網友們紛紛笑翻，「比填錯帳號還要更離譜，但我還是笑出來了」、「這真的太好笑哈哈哈哈，真的是喝醉酒登記的吧」、「台新銀行都要哭了，到現在還有人以為他們是新光銀行」、「新光銀行對資料人員：查無此戶」。

財政部指出，若入帳失敗或核驗失敗，「該健保卡號將重新開放請領，可以重新登記，也可改ATM領現（11/17 開放）或郵局領現（11/24 開放）。」若在11日至17日期間登記，會在後2個營業日內入帳；11月18日至115年4月30日當日晚上6時前登記，會當日入帳（遇假日順延至次一營業日），當日 18 時後登記，則次一營業日入帳。