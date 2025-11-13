　
地方 地方焦點

陳亭妃登記市長初選後首行動　走進市場呼籲女力站出來

▲陳亭妃登記市長初選後首場行動走入安南果菜市場，與攤商、市民握手寒暄。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨立委陳亭妃12日完成2026台南市長初選登記，13日立即展開第一場初選行動「婆婆、媽媽、姐姐、妹妹站出來」，正式啟動「菜市場女力行動」，陳亭妃將親自走訪台南37個行政區的傳統市場，與攤商、市民逐一握手寒暄，傾聽民意、凝聚力量，她笑說：「姐姐妹妹站出來，這一次，我們一起寫歷史，讓女力來改變台南！」

陳亭妃表示，雖然目前仍在立法院開會，但她把握每個空檔走入市場與市民面對面，向大家說明民進黨初選規則：市內電話全民調將於1月12、13、14日晚上6時到10時進行，拜託大家在家裡等電話，唯一支援陳亭妃，讓女力來改變台南、溫暖台南、守護台南。

陳亭妃指出，「掃市場、聽民意」才是最真實的基層溝通方式，「我們要靠走進人民生活找回感動，而不是用動員方式要求民眾聽候選人說話。」菜市場是城市心臟，也是最能感受到台南庶民溫度的地方，「這裡，是我最熟悉的地方。」

多年來，不論颱風天守在第一線，或協助攤商改善攤位、管線與環境，陳亭妃始終相信政治的力量來自生活。「每一位媽媽、阿姨、姐姐、妹妹，都是家裡的靈魂人物。她們的力量凝聚起來，台南一定會更幸福、更有力量。」

此次「菜市場女力行動」首站從安南區果菜市場出發，下午前往北區和緯黃昏市場，每一區皆選代表性市場。不少婆婆媽媽見到陳亭妃主動握手、加油並要求合照，有人更表示：「台南就是需要一位最懂人民的女市長！」攤商一邊招呼客人，一邊熱情喊加油，現場溫馨熱烈。

陳亭妃強調，參選目標只有一個──堅定守護台南土地，延續與市民共同打拚的故事。「我相信，台南的未來會更有溫度、更有行動力，也更有女性的韌性與勇敢。這不是一場選舉，而是我們和台南一起前進的動力。」

更多新聞
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

