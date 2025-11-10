　
政治

高雄、台南主戰場！民進黨縣市長初選登記開跑　領表參戰先繳100萬

▲▼民進黨徽。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨初選區包含台南市長、高雄市長、嘉義縣長，10日到14日開始領表登記。（圖／記者詹詠淇攝）

記者杜冠霖／台北報導

各黨緊鑼密鼓布局2026大選，民進黨也率先公布部分徵召區人選，至於初選區包含台南市長、高雄市長、嘉義縣長三縣市，將於今（10日）到14日開始領表登記，除了領表費用為100元之外，若確定要登記參選，則登記費為新台幣30萬元整、民調費用為新台幣60萬元整，以及保證金新台幣10萬元整，共計100萬100元。11月24日到28日是政見會協調會，明年1月12日至17日執行黨內民調，1月21日中執會公告正式提名名單。

日前民進黨公告「2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選登記等事宜」，將從下週一、11月10日到14日，進行初選登記。5日中常會時，據轉述，賴清德致詞也提到，目前，有意參加初選的黨內同志，都已經展開相關活動。在初選競爭過程中，國人會用最嚴格的標準，來放大檢視參選人和團隊的言行，是否符合民主法治精神，以及未來身為地方首長該有的表現。

而根據初選公告，希望參與初選者，11月10日至14日可到民進黨中央組織部領表、登記，登記表領表費100元，有效黨員出具黨證方可領表，登記人需於2024年11月30日前入黨，不得被停權，登記人登記前需繳清2025年（含）以前黨費及各項應負擔費用。費用部分，登記費30萬、民調費60萬、保證金10萬，合計100萬。

賴清德也在中常會中列三點提醒，第一，要扛起民進黨的招牌，必須嚴守「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，不得做出損害本黨形象、違背人民期待的行為。第二，台灣現在的民主選舉，是許多先進前輩們不畏犧牲、爭取而來的，競逐提名者應該遵守民主法治規範。希望所有擬參選人，不得透過任何手段，做出影響公平競爭的行徑。

賴清德指出，第三，提名的競爭，必須是正向且良性的，嚴禁相互攻訐，應以提出對地方建設、人民福祉有利的政策，來獲得支持。此外，其他非初選的縣市，選對會也正以最嚴謹、最謹慎的態度，積極進行提名的徵詢。

11/07 全台詐欺最新數據

關鍵字：

民進黨2026大選初選賴清德高雄市台南市林俊憲陳亭妃蔡易餘邱議瑩賴瑞隆林岱樺許智傑

