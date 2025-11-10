高雄、台南主戰場！民進黨縣市長初選登記開跑　領表參戰先繳100萬

▲民進黨初選區包含台南市長、高雄市長、嘉義縣長，10日到14日開始領表登記。（圖／記者詹詠淇攝）



記者杜冠霖／台北報導

各黨緊鑼密鼓布局2026大選，民進黨也率先公布部分徵召區人選，至於初選區包含台南市長、高雄市長、嘉義縣長三縣市，將於今（10日）到14日開始領表登記，除了領表費用為100元之外，若確定要登記參選，則登記費為新台幣30萬元整、民調費用為新台幣60萬元整，以及保證金新台幣10萬元整，共計100萬100元。11月24日到28日是政見會協調會，明年1月12日至17日執行黨內民調，1月21日中執會公告正式提名名單。

日前民進黨公告「2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選登記等事宜」，將從下週一、11月10日到14日，進行初選登記。5日中常會時，據轉述，賴清德致詞也提到，目前，有意參加初選的黨內同志，都已經展開相關活動。在初選競爭過程中，國人會用最嚴格的標準，來放大檢視參選人和團隊的言行，是否符合民主法治精神，以及未來身為地方首長該有的表現。

而根據初選公告，希望參與初選者，11月10日至14日可到民進黨中央組織部領表、登記，登記表領表費100元，有效黨員出具黨證方可領表，登記人需於2024年11月30日前入黨，不得被停權，登記人登記前需繳清2025年（含）以前黨費及各項應負擔費用。費用部分，登記費30萬、民調費60萬、保證金10萬，合計100萬。

賴清德也在中常會中列三點提醒，第一，要扛起民進黨的招牌，必須嚴守「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，不得做出損害本黨形象、違背人民期待的行為。第二，台灣現在的民主選舉，是許多先進前輩們不畏犧牲、爭取而來的，競逐提名者應該遵守民主法治規範。希望所有擬參選人，不得透過任何手段，做出影響公平競爭的行徑。

賴清德指出，第三，提名的競爭，必須是正向且良性的，嚴禁相互攻訐，應以提出對地方建設、人民福祉有利的政策，來獲得支持。此外，其他非初選的縣市，選對會也正以最嚴謹、最謹慎的態度，積極進行提名的徵詢。