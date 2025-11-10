縫合彌補分裂傷痕！林俊憲今登記台南市長初選　喊話要當桶箍

記者詹詠淇／台北報導

民進黨今（10日）起至14日開放初選區（台南市長、高雄市長、嘉義縣長）領表登記，民進黨立委林俊憲原定周三前來登記，不過因為擔憂鳳凰颱風重創中南部，成為「台灣惡夢」，因此提早至今日下午前來黨中央登記。林俊憲指出，台南過去發生2次議長跑票事件，造成黨內分裂，因此台南隊長任務就是要把傷痕縫合彌補，期許自己能當桶箍團結台南，贏得2026大選。

▲民進黨立委林俊憲赴中央黨部領表登記參加台南市長初選。（圖／記者湯興漢攝，下同）

林俊憲團隊帶著台南立委賴惠員、林宜瑾和郭國文助理團隊下午赴民進黨中央黨部領表登記參加初選。林俊憲原定周三前來登記，但因颱風因素，臨時改時間提早至今日下午前來。

林俊憲表示，看颱風天氣預測會從西海岸侵犯台灣，「哇！這恐怕是台灣的惡夢，最恐怖的颱風路徑」，本周其他時間可能都要全神戒備颱風侵襲，而台南受風災重創還在復原中，若颱風再從嘉南地方登陸，恐怕威脅難以想像，因此以救災優先，集合所有人力、物力嚴陣以待颱風，因此提早來登記。

林俊憲透露，本來幾位台南戰友郭國文、林宜瑾、賴惠員都要陪同他來登記，但因為臨時改時間，戰友們人不在台北，所以除了他的助理外，其餘加油團成員都是郭國文、林宜瑾和賴惠員國會辦公室的助理，非常感謝他們。

談及登記期許，林俊憲說，「我可以當台南市最大的一個團結的力量，我希望當一個桶箍把大家團結在一起」，台南過去發生2次議長跑票叛逃事件，造成黨內分裂，台南隊長的任務就是要把過去分裂的傷痕縫合彌補，整合黨內最大力量，團結一致贏得2026大選。

媒體問到，怎麼看傳綠營內部憂心賴清德介入黨內初選，而陳亭妃則表示主席是公共財？林俊憲指出，這種惡意傳播很久了，之前甚至傳說會沒收初選、根本不會有初選，但現在已經要辦理初選了。賴清德是黨主席兼任總統，動見觀瞻，更不可能介入民進黨初選。

林俊憲說，大家現在看得很清楚，賴清德身為黨主席，「不要說台南啦，其他任何選區的初選他都不會介入」，賴清德做事原則大家也很清楚，大家對主席應該要有信心。

至於陳亭妃公布教育政見辦在武聖夜市旁邊，被視為反攻林俊憲大本營，林俊憲則說，那個地方大概是中西區、北區交界處，主要因為比較空曠。「既然是選市長，整個台南市都是我們的選區」，像他最近跑遍了好幾遍大台南，沒有所謂的什麼不是誰的區的問題。

日前民進黨公告「2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選登記等事宜」，將從11月10日到14日，進行初選登記。根據初選公告，希望參與初選者，11月10日至14日可到民進黨中央組織部領表、登記，登記領表費100元，有效黨員出具黨證方可領表，登記人需於2024年11月30日前入黨，不得被停權，登記人登記前需繳清2025年（含）以前黨費及各項應負擔費用。費用部分，登記費30萬、民調費60萬、保證金10萬，合計100萬。