政治

縫合彌補分裂傷痕！林俊憲今登記台南市長初選　喊話要當桶箍

記者詹詠淇／台北報導

民進黨今（10日）起至14日開放初選區（台南市長、高雄市長、嘉義縣長）領表登記，民進黨立委林俊憲原定周三前來登記，不過因為擔憂鳳凰颱風重創中南部，成為「台灣惡夢」，因此提早至今日下午前來黨中央登記。林俊憲指出，台南過去發生2次議長跑票事件，造成黨內分裂，因此台南隊長任務就是要把傷痕縫合彌補，期許自己能當桶箍團結台南，贏得2026大選。

▲▼民進黨台南市長初選11/10開放領表登記，有意角逐高雄市長大位的民進黨立委林俊憲開放第一天就赴中央黨部領表登記。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委林俊憲赴中央黨部領表登記參加台南市長初選。（圖／記者湯興漢攝，下同）

林俊憲團隊帶著台南立委賴惠員、林宜瑾和郭國文助理團隊下午赴民進黨中央黨部領表登記參加初選。林俊憲原定周三前來登記，但因颱風因素，臨時改時間提早至今日下午前來。

林俊憲表示，看颱風天氣預測會從西海岸侵犯台灣，「哇！這恐怕是台灣的惡夢，最恐怖的颱風路徑」，本周其他時間可能都要全神戒備颱風侵襲，而台南受風災重創還在復原中，若颱風再從嘉南地方登陸，恐怕威脅難以想像，因此以救災優先，集合所有人力、物力嚴陣以待颱風，因此提早來登記。

林俊憲透露，本來幾位台南戰友郭國文、林宜瑾、賴惠員都要陪同他來登記，但因為臨時改時間，戰友們人不在台北，所以除了他的助理外，其餘加油團成員都是郭國文、林宜瑾和賴惠員國會辦公室的助理，非常感謝他們。

▲▼民進黨台南市長初選11/10開放領表登記，有意角逐高雄市長大位的民進黨立委林俊憲開放第一天就赴中央黨部領表登記。（圖／記者湯興漢攝）

談及登記期許，林俊憲說，「我可以當台南市最大的一個團結的力量，我希望當一個桶箍把大家團結在一起」，台南過去發生2次議長跑票叛逃事件，造成黨內分裂，台南隊長的任務就是要把過去分裂的傷痕縫合彌補，整合黨內最大力量，團結一致贏得2026大選。

媒體問到，怎麼看傳綠營內部憂心賴清德介入黨內初選，而陳亭妃則表示主席是公共財？林俊憲指出，這種惡意傳播很久了，之前甚至傳說會沒收初選、根本不會有初選，但現在已經要辦理初選了。賴清德是黨主席兼任總統，動見觀瞻，更不可能介入民進黨初選。

林俊憲說，大家現在看得很清楚，賴清德身為黨主席，「不要說台南啦，其他任何選區的初選他都不會介入」，賴清德做事原則大家也很清楚，大家對主席應該要有信心。

▲▼民進黨台南市長初選11/10開放領表登記，有意角逐高雄市長大位的民進黨立委林俊憲開放第一天就赴中央黨部領表登記。（圖／記者湯興漢攝）

至於陳亭妃公布教育政見辦在武聖夜市旁邊，被視為反攻林俊憲大本營，林俊憲則說，那個地方大概是中西區、北區交界處，主要因為比較空曠。「既然是選市長，整個台南市都是我們的選區」，像他最近跑遍了好幾遍大台南，沒有所謂的什麼不是誰的區的問題。

日前民進黨公告「2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選登記等事宜」，將從11月10日到14日，進行初選登記。根據初選公告，希望參與初選者，11月10日至14日可到民進黨中央組織部領表、登記，登記領表費100元，有效黨員出具黨證方可領表，登記人需於2024年11月30日前入黨，不得被停權，登記人登記前需繳清2025年（含）以前黨費及各項應負擔費用。費用部分，登記費30萬、民調費60萬、保證金10萬，合計100萬。

▲▼民進黨台南市長初選11/10開放領表登記，有意角逐高雄市長大位的民進黨立委林俊憲開放第一天就赴中央黨部領表登記。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼民進黨台南市長初選11/10開放領表登記，有意角逐高雄市長大位的民進黨立委林俊憲開放第一天就赴中央黨部領表登記。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼民進黨台南市長初選11/10開放領表登記，有意角逐高雄市長大位的民進黨立委林俊憲開放第一天就赴中央黨部領表登記。（圖／記者湯興漢攝）

11/08 全台詐欺最新數據

鄭麗文追思共諜　綠嗆「敵我不分」：淪統戰幫兇

國民黨主席鄭麗文上周出席統戰團體在馬場町舉辦的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，活動追思對象包含台灣高階共諜吳石。對此，民進黨發言人吳崢、韓瑩今（10日）召開「鄭麗文敵我不分 配合統戰共諜變烈士」記者會，痛批最大在野黨竟配合中共統戰滲透，嚴重混淆國家認同，如今國民黨早已失去反共的DNA，民進黨才是台灣真正的「反共第一品牌」。

相信高雄有公平公正公開初選！　林岱樺：賴清德意志很清楚

相信高雄有公平公正公開初選！　林岱樺：賴清德意志很清楚

新潮流上月找許智傑、賴瑞隆談整合？　當事人回應了

全盤檢討激進減碳政策　否則將給台灣帶來更為災難的後果

蔡正元：鄭麗文別自以為是創造兩岸議題　讓民進黨和賴清德笑到喘息

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

