陳亭妃推《企業併購法》修法　中小企業要用「團體戰」迎戰國際

立法院經濟委員會審查《企業併購法》，陳亭妃要求配套同步強化中小企業競爭力。

記者林東良／台南報導

立法院經濟委員會10日審查《企業併購法》部分條文修正案，召委陳亭妃表示，面對國際關稅壓力與跨國競爭，台灣中小企業已難以「單打獨鬥」，未來產業勢必走向「團體戰」。

陳亭妃強調，修法只是第一步，更重要的是後續配套是否完善，包括數位轉型、淨零轉型及研發資金等支援，都攸關企業能否真正提升競爭力。

陳亭妃質詢指出，國發會雖規劃建立控股公司平台並提供轉型輔導，但仍須與經濟部緊密銜接，避免政策斷層。她要求兩部會建立明確的 SOP 與聯動機制，確保企業在成立控股公司、完成併購後，能順利取得升級、通路拓展及相關政策協助。

國發會主委葉俊顯回應，將與經濟部建置協作平台，並透過公協會加強宣導，協助中小企業了解併購整合的新模式。他說，子法預計在母法通過後六個月內完成修訂，讓企業可迅速進入實務運作階段。陳亭妃肯定部會間已展開協商，也再次提醒修法需兼具速度與執行力。

此外，陳亭妃也追問日前於臺南反映的一家公司「不同工廠災損補助限制」問題是否已解決。經濟部長龔明鑫表示，已與金屬工業研究發展中心完成對接，並放寬原有補償規範，改以登記方式讓多處工廠都能提出申請。陳亭妃肯定經濟部處理效率，並感謝對地方企業需求的即時回應。