國防預算非只是個數字　「基於敵情威脅增加」顧立雄盼朝野支持

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨新任黨主席鄭麗文屢對國防預算達GDP3％以上表達反對，隨立法院待審115年度的國防預算，昨在鄭與美國在台協會（AIT）會面前，傳出是美方有意確認國民黨對國防預算立場。對此，顧立雄今（13日）表示，增加國防預算本身並非單純只是看起來是一個數字，而是基於敵情威脅程度跟防衛作戰需要，目的是強化自我防衛能力，再結合友盟國家產生集體嚇阻，才能帶來實力，這是國防部基本立場，希望朝野都能支持。

115年度國防預算達GDP3.32%，總統賴清德更宣示，國防預算要在2030年達GDP5％，但鄭麗文屢對此表達反對，並指超過3%的GDP已經「太多了」。而鄭麗文昨與AIT台北辦事處長谷立言會面，在此之前，傳出AIT有意藉此會議確認國民黨對國防預算立場，但鄭在臉書講述會中狀況時，隻字未提國防預算。

顧立雄13日上午到立法院外委會專報「國軍編現比提升之具體方案及因應作法」，並於會前受訪。對於媒體關切鄭麗文與AIT會面可能觸及國防預算一事，顧立雄說，增加國防預算本身並非單純只是看起來是一個數字，重點是依整體防衛作戰需求來購置武器裝備，國防預算的增加都是基於敵情威脅程度跟防衛作戰需要，目的是強化自我防衛能力，所以一定要逐步且適度增加國防預算，此外再結合友盟國家產生集體嚇阻，才能帶來實力，這是國防部基本立場，也是總統政策，希望朝野都能支持。

編現比方面，顧立雄表示，編現比本來就是浮動的狀態，會隨著包括軍事院校學生畢業服役、義務役服役狀況、裝備成效等浮動，所以國防部會進行相關統計，相關編現比數字都是根據實際狀況進行編列。