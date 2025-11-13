親駁龍燮惡鬥　林佳龍： 我跟吳釗燮很好！隨時都在一起打仗

▲外交部長林佳龍接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。（圖／《POP撞新聞》 提供）

記者詹詠淇／台北報導

外交系統兩個太陽，外傳外交部長林佳龍、國安會秘書長吳釗燮不合，甚至有週刊報導，國安會某些會議跳過林佳龍，逕行找外交部單位開會、外交部篩選給國安會的電報等。對此，林佳龍今（13日）表示，「 我跟吳釗燮秘書長很好，就私交啦」，是很熟識的朋友，外交部跟國安會都是在總統賴清德領導下，分工合作，一個簡訊都可以溝通，也幾乎隨時都在一起打仗，外界的扭曲錯誤報導，國安會和外交部都已澄清，希望不要再去擴散。

外交部長林佳龍今（13日）上午接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。黃暐瀚詢問，是否龍燮心結、龍燮大戰，導致內部合作不好？林佳龍表示，從結果論來講，賴清德就任總統至今約1年半，「我們外交工作是有穩住，比如說12個邦交國也有擴張」，包括和美日歐等理念相近國家關係應如何運作，「我跟釗燮，我們兩個都很有經驗」，都待過總統府、國安會、外交部，隨時都在通訊，也有群組。

黃暐瀚也直接問，「你是不是跟吳釗燮不好？」林佳龍說，「 我跟吳釗燮秘書長很好，就私交啦」，在公務上就是分工合作，外交部跟國安會在憲政體制上有各自角色，他是政治學者，有很多實務經驗，所以他理想中的外交就是要強化角色。如外館如何落實館長制、府院除了國安會外，還有行政院經濟外交工作小組等，「所以我們把制度建立，然後就事論事」。

針對駐美代表人事更替，林佳龍強調，已對外講，「我們並沒有啟動人事調整的作業」，台美關係在美國總統川普第二任剛上任時，「我們是求穩定」，如何讓外館交涉事情、好做事，「我是基於制度跟基於我對於現實政治的判斷，而這也是我的職權，這很自然大家也都會尊重我」，包括政府裡其他同仁。賴清德也很支持，因為賴清德是直接領導國家大政方針，其中最重要的是外交。

林佳龍指出，他和賴清德的關係就是秉持賴清德的施政理念，壯大台灣外交，外交部角色發揮得很好，連帶其他主管部會或單位也會發揮得很好。因此遇到事情時，還是回到制度面，大家都有長期合作經驗，遇到角色分工時，大家多討論。

林佳龍說，外界有些扭曲或誤導的地方，也希望不要太過誇大到變成人跟人的問題，這是一個制度面，怎麼樣讓我們台灣的外交發揮更大，「我相信外交部跟國安會都是在總統領導之下，一個分工合作的關係」。

林佳龍會後接受媒體聯訪時被問到兩人還是朋友嗎？林佳龍表示，他跟吳釗燮是20、30年學者從政，工作有時會互相調換，就像他在國安會服務過，現在擔任外交部長，吳釗燮也一樣，「所以我們是很熟識的朋友」。

林佳龍指出，在公務上，國安會跟外交部也是個團體，做好分工合作，一個簡訊都可以溝通，也幾乎隨時都在一起打仗，外界的扭曲錯誤報導，國安會和外交部都已澄清，希望不要再去擴散，這對台灣外交也有傷害，國際上會以為是人事問題，事實上是制度面如何強化國安與外交團隊分工。「我們也會在持續的這個合作中，來達成我們捍衛台灣國家的利益」。