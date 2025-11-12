　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

颱風「鳳凰」攜大暴雨狂襲浙江　官方：超8萬人緊急撤離

▲鳳凰未來路徑。（圖／翻攝自微博）

▲鳳凰未來路徑。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象台12日消息指出，今年第26號颱風「鳳凰」來襲，強風影響不容小覷。氣象部門指出，由於颱風將與冷空氣結合，再加上台灣海峽的狹管效應，恐導致台灣海峽及周邊沿海地區出現同期罕見的強陣風，甚至可能打破歷年11月的陣風紀錄。

據《澎湃新聞》報導，預計12日14時至13日14時，東海西南部、台灣海峽及南海東北部部分海域，以及台灣西部沿海風力將達9級，陣風可達10至11級。

浙江東部將成為此次颱風雨的核心影響區。根據中國天氣網消息，颱風帶來的降雨可能持續三天，預計今、明兩天，浙江東部及台灣北部和南部將出現大到暴雨，雨量約50至70毫米。

▲鳳凰釀浙江大暴雨。（圖／翻攝自微博）

▲鳳凰釀浙江大暴雨。（圖／翻攝自微博）

浙江方面，溫州、台州、麗水的最強降雨時段將分別出現在12日白天、12日白天至13日清晨及12日夜間，雨勢可達大雨等級；寧波則在12日夜間至13日清晨有中雨出現。

福建地區方面，泉州預計12日白天出現大雨，漳州及廈門在12日早晨至白天則為中雨量級。福建與浙江兩省已緊急撤離超過8萬人。

福建省為防範颱風、確保海上安全，已撤離2904艘作業漁船，全省共撤離海上人員5.5萬餘人；11日上午7時，福建海事局將防颱應變提升至二級；截至11時，福建沿海69條客渡航線、180艘客渡船全面停航，其中包括4條兩岸「小三通」客運航線全部停駛。另有124個水上施工項目暫停作業，停工船舶達295艘。

▲▼鳳凰釀浙江大暴雨。（圖／翻攝自微博）

▲船隻撤離。（圖／翻攝自微博）

浙江省防指則於10日下午5時，啟動海上防颱緊急應變。當地消防人員對沿海民宿進行逐一安全檢查，協助居民加固門窗防風。至11日15時，全省共轉移29462人，其中海上漁船人員27856人、海上養殖人員1606人。

此外，根據中國天氣網預測，14日至17日將有一股強冷空氣自西向東、自北向南影響全中國。14日率先影響新疆，15日波及內蒙古，16日至17日中東部大部分地區將出現明顯降溫。北方最高氣溫創新低的時間集中在16日至17日，南方則多在17日至18日。

這股強冷空氣降溫幅度劇烈，尤其東北、華北、黃淮等地前期氣溫偏高，累計降溫將超過10℃，部分地區甚至達15℃以上，冷暖轉換明顯，可說是「氣溫大起大落」。

颱風浙江福建氣象颱風

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多
總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

