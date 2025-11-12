台鐵18:00起「樹林=花蓮」恢復行車　花東、南部對號車仍停駛

▲台鐵晚間花東間對號列車停駛。（圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

鳳凰颱風預計今（12日）晚登陸恆春半島後減弱為熱帶低壓，台鐵公司宣布晚間行車計畫，今晚6時到午夜東部幹線樹林到花蓮間恢復行駛，花蓮=台東間對號列車停駛、蘇澳新=蘇澳區間車停駛；西部幹線彰化=潮州對號列車停駛，南迴線也全面停駛。

台鐵公司規劃，今天中午12時到晚間6時，東部幹線樹林到台東間對號列車停駛、蘇澳新到蘇澳間區間車全日停駛；西部幹線彰化到潮州間停駛；南迴線各級列車全區間停駛。

隨著鳳凰颱風強度減弱，台鐵公司下午公布今日6時至明天凌晨0時各級列車行駛計畫，其中東部幹線對號列車，樹林=花蓮間順行列車自438次（台北晚間6時34分開）起，逆行列車自285次（花蓮晚間6時15分開）起，恢復正常行駛。不過花蓮=台東間仍停駛。東部區間（快）車部分，樹林=台東間恢復正常行駛，蘇澳新=蘇澳間全日停駛。

西部幹線對號列車部分，基隆=彰化間正常行駛（372次、385次、554次全區間停駛，653次七堵=彰化間行駛）；彰化=潮州間停駛。西部區間（快）車方面，基隆=彰化間正常行駛，彰化=潮州間視風雨狀況機動行駛。

此外，南迴線各級列車全區間停駛。支線部分，台鐵深澳線停駛；平溪線全日辦理公路接駁；內灣線、集集線、沙崙線正常行駛。另山嵐號6676次及6677次11月13日停駛一天。

台鐵公司表示，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。