全台4處公路中斷　台8線、蘇花台9丁線明搶通

▲中橫公路台8線157.7k豁然亭路段遭落石阻斷。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

鳳凰颱風挾帶豪雨，根據公路局統計，目前仍有4處公路災阻中斷，其中台8線豁然亭路段因落石中斷，預計明天(13日)下午15時搶通，蘇花台9丁線蘇澳到東澳土石流坍方，也預計明天下午14時搶通。

鳳凰颱風來襲，截至今日下午17時30分止，有4處公路路段災阻，包括花蓮縣秀林鄉台8線157K+700豁然亭路段邊坡，出現持續性落石雙向阻斷，機具已在現場待命搶修，預計13日15時搶通。

宜蘭縣蘇澳鎮台9丁線2K~16K+900蘇澳至東澳路段，因土石流坍方雙向阻斷，公路局預計13日14時搶通。

另花蓮縣光復鄉台9線228K+500~236K+500馬太鞍溪河床臨時便道，南下及北上便道遭水流淹沒，公路局預計於水退確認災情後，評估搶通時程。

台東縣海端鄉台20線149K+110至171K+500向陽至利稻，以及150K+100、155K+100等兩處路段，皆發生邊坡坍方造成雙向道路阻斷，公路局預計13日08時搶通。

公路局表示，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網、幸福公路APP及收聽警廣路況廣播，掌握路況預作行程規劃。