災區民眾「交通罰單、汽燃費」繳納　可展延至明年5月底

▲鳳凰颱風挾帶豪雨，宜蘭多處地區出現淹水。（圖／記者游芳男翻攝）

記者李姿慧／台北報導

鳳凰颱風侵襲台灣，部分地區災情嚴重。為協助受災民眾順利辦理車輛監理相關業務，公路局宣布啟動「1112鳳凰颱風受災民眾公路監理業務權益照顧措施」，針對各項監理期限及費用提供展延與減免，包括積欠交通違規罰鍰及汽燃費繳納，得展延至115年5月31日止，盼減輕災民負擔。

公路局表示，凡受災民眾持有村里長、警察機關、派出所、鄉鎮市區公所或其他相關機關出具之受災證明，均可在115年5月31日前向各地監理機關申辦相關業務。適用範圍包括汽、機車駕照、行車執照及牌照登記書補發，車輛報廢、繳註銷、停駛及號牌遺失或損壞等項目，亦涵蓋車輛定期檢驗、交通違規罰鍰繳納、裁罰及汽車燃料使用費繳納，以及職業駕駛執照審驗等監理事項。

另針對車輛因颱風受損需辦理報廢、繳註銷或停駛者，公路局說明，受災民眾車輛汽車燃料使用費將計徵至災損發生日前一日止；若車輛因修護無法使用，民眾可憑汽車修理廠開具之證明文件，依修車天數減免燃料使用費，相關申請亦須於115年5月31日前完成。

▲鳳凰颱風受災民眾公路監理業務權益照顧措施。（圖／公路局提供）

此外，若災區車輛所有人因颱風罹難，親屬於辦理車輛繼承過戶、報廢或繳註銷牌照時，相關交通違規案件可免罰，積欠汽車燃料使用費也可免繳；至於辦理汽、機車繼承過戶者，公路局免將徵該項規費。

公路局強調，這項措施是為照顧受災民眾權益、減輕災後在監理業務上的負擔，呼籲符合條件者儘早備妥受災證明文件，於期限內向當地監理機關辦理相關事宜。