高鐵明天全線正常發車　警報期間車票「退票免手續費」

▲高鐵明天全線按照時刻表正常發車。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

鳳凰颱風預計今天(12日)晚間颱風登陸恆春後，快速通過出海，高鐵公司宣布，明天(13日)高鐵將全線正常營運，按照時刻表發車。另警報期間未搭乘車票可於1年內退票免手續費。

高鐵公司表示，明日全線將正常營運，各車次列車依時刻表發車；颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，請旅客預留較充裕之轉乘接駁彈性時間，以利後續行程順暢。

針對颱風警報期間未乘車車票，台灣高鐵表示，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買警報期間車票的旅客，若列車正常運行或列車運轉變更、車次取消而未搭乘，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

持受影響車次車票之旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。

高鐵指出，為確保運行安全，若部分路段之風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。

高鐵公司也呼籲鄰近高鐵沿線之民眾，務必加強固定大型T字招牌、農漁用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物等物件，由於該等物品若遭強風吹落，可能飄入高鐵路線範圍內，恐纏繞架空電車線、損毀高鐵資產設備，亦將嚴重影響行車安全，而有觸法之虞，請民眾切勿掉以輕心。