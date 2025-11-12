分手費44億通過議會備查！　北市付9.85億給新壽「輝達概括承受」

▲台北市副市長李四川。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

輝達進駐北士科進度大推進！台北市議會今（18日）下午審議北市府送交議會的解約金內容，朝野黨團一致通過，民進黨團還高喊「支持輝達、儘速簽約」；隨後，在議員皆無其他意見狀況下，議長戴錫欽裁示予以備查，現場接著響起掌聲。副市長李四川指出，分手費總計44.34億，分為市府退還的租金、稅金等34.5億，以及要支付給新壽的成本9.85億。

李四川說，有關新壽原則上要解約該有的成本，包括跟輝達本身的約定，經過這幾天市府跟新壽的會計師一同做審查，市府的會計師到新壽公司查憑證等，原則上新壽提出44.7億多，經過審查後刪掉4000多萬，真正的金額是44.34億。

李四川表示，這44.34億裡面，含有新壽繳來的錢包括租金、稅金等，大概有34.5億，這些退還給新壽後，市府還必須支付給新壽付出之成本約9.85億。這部分也跟輝達告知協調過，原則上這9.85億輝達都概括承受。

另外，李四川提到，除了成本外，還有一些租金、營業稅因為已經繳到中央去，這部分輝達也願意承接。簡單說，輝達在重新議定的權利金時，大概要付14.41億。

至於市府本來算出來的錢是8億，新壽算出來是9.8億，李四川說，資金成本率計算的比例上，市府算2.5%，新壽算3.74%，因此金額提高了。

後續與輝達議定的權利金部分，李四川說，假設中間道路全部合併，再把道路面積加進去，計入要付的14.41億，粗估應該不會超過125億；若還是做道路合併擴充到旁邊仍做道路使用，原則上市府跟輝達談約有3分之1做道路使用、3分之2做基地，粗估權利金約在120億左右。