曹興誠力推沈伯洋選台北市長　吳思瑤讚真知灼見：絕對KO蔣萬安

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

聯電創辦人曹興誠今（12日）點名民進黨立委沈伯洋參選台北市長。對此，民進黨立委吳思瑤表示，曹的建議是一兼二顧，一來為民進黨推薦適格適任的優秀人才，二來可藉由這場首都市長選舉向世界發聲，台灣對中共跨境鎮壓行為予以反制，若沈伯洋和現任台北市長蔣萬安比評，絕對是KO蔣萬安。不過，參選市長目前不是沈伯洋的選項，且黨團需要他。

民進黨立委沈伯洋近日遭中國重慶公安局，以涉「分裂國家罪」立案調查，《央視》播出紀錄片聲稱，收到大量舉報線索，甚至發出全球紅色通緝令；而總統賴清德昨（11日）聲援沈伯洋，並呼籲立法院長韓國瑜維護國會尊嚴。聯電創辦人曹興誠今（12日）力薦賴清德，如果要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長；他認為，沈在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓現任台北市長蔣萬安。

對此，身為台北市立委的吳思瑤受訪表示，曹興誠點名沈伯洋參選台北市長，是一個非常有創意也真知灼見的選項。曹興誠一兼二顧，一來是為民進黨來推薦適格適任的優秀人才；二來又可以藉由這場首都市長選舉向社會、世界發聲，台灣向中共的蠻橫、跨境鎮壓的行為予以反制。這樣的提名策略一兼二顧，有很多的不同層次的意涵。

吳思瑤認為，首先要看沈伯洋個人有無意願，據她所知，參選市長不是沈伯洋目前人生的選項。第二，站在黨團的私心，黨團需要沈伯洋留在立法院，國安法案和各項反滲透、認知作戰的法治強化都需要沈伯洋。

不過，吳思瑤也說，若沈伯洋和蔣萬安有機會在一個平台上讓國人一起來選擇、比評的話，當然沈伯洋亮眼的各方面的經歷、表現，絕對是KO蔣萬安。「坦白說，這也是一個非常讓人期待的一個PK的狀況」。

吳思瑤表示，但尊重當事人的意願，沈伯洋在立法院還有非常重要的國安事項、法案在推動，國安政策不可缺沈伯洋，他如果參選，不管把沈伯洋放在任何場域，絕對是非常有競爭力，能夠獲得非常多國人認可的好選項。