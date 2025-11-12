　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曹興誠力推沈伯洋選台北市長　吳思瑤讚真知灼見：絕對KO蔣萬安

▲民進黨立委吳思瑤接受聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

聯電創辦人曹興誠今（12日）點名民進黨立委沈伯洋參選台北市長。對此，民進黨立委吳思瑤表示，曹的建議是一兼二顧，一來為民進黨推薦適格適任的優秀人才，二來可藉由這場首都市長選舉向世界發聲，台灣對中共跨境鎮壓行為予以反制，若沈伯洋和現任台北市長蔣萬安比評，絕對是KO蔣萬安。不過，參選市長目前不是沈伯洋的選項，且黨團需要他。

民進黨立委沈伯洋近日遭中國重慶公安局，以涉「分裂國家罪」立案調查，《央視》播出紀錄片聲稱，收到大量舉報線索，甚至發出全球紅色通緝令；而總統賴清德昨（11日）聲援沈伯洋，並呼籲立法院長韓國瑜維護國會尊嚴。聯電創辦人曹興誠今（12日）力薦賴清德，如果要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長；他認為，沈在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓現任台北市長蔣萬安。

對此，身為台北市立委的吳思瑤受訪表示，曹興誠點名沈伯洋參選台北市長，是一個非常有創意也真知灼見的選項。曹興誠一兼二顧，一來是為民進黨來推薦適格適任的優秀人才；二來又可以藉由這場首都市長選舉向社會、世界發聲，台灣向中共的蠻橫、跨境鎮壓的行為予以反制。這樣的提名策略一兼二顧，有很多的不同層次的意涵。

吳思瑤認為，首先要看沈伯洋個人有無意願，據她所知，參選市長不是沈伯洋目前人生的選項。第二，站在黨團的私心，黨團需要沈伯洋留在立法院，國安法案和各項反滲透、認知作戰的法治強化都需要沈伯洋。

不過，吳思瑤也說，若沈伯洋和蔣萬安有機會在一個平台上讓國人一起來選擇、比評的話，當然沈伯洋亮眼的各方面的經歷、表現，絕對是KO蔣萬安。「坦白說，這也是一個非常讓人期待的一個PK的狀況」。

吳思瑤表示，但尊重當事人的意願，沈伯洋在立法院還有非常重要的國安事項、法案在推動，國安政策不可缺沈伯洋，他如果參選，不管把沈伯洋放在任何場域，絕對是非常有競爭力，能夠獲得非常多國人認可的好選項。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 6834 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
嘴塞1萬紅包悶死腦麻兒「老母判2年6個月」　法官喊：建請總統
明利村遭大量泥流吞沒！　空拍慘況曝
快訊／搶「CAT-8888」車牌！　競標天價出爐
黃明志捲謝侑芯命案　吳宗憲證實「事發前才碰面兩人」
主持遇性招待！老闆「挑1個秘書今晚陪你」　黃豪平嚇壞
快訊／PCB股沾光！　3檔漲停
台中颱風假現況曝　百貨公司現人潮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

質詢指海鯤號成認知戰標靶挨轟　林楚茵：揭露中共認知作戰手法

騎自行車一日北高遭側翼質疑　黃國昌嗆：這樣也要黑太離譜了吧？

黃國昌：中國無權恣意抓捕通緝台灣公民　批民進黨政府無具體作為

韓國瑜突分享字畫親曝期許　喊話「老牛自知夕陽晚但也有爆發力」

輝達進駐北士科帶群聚效應　常駐就業人口估約6萬人

民進黨指韓國瑜相貌堂堂、魅力十足　應維護國會尊嚴、保護立委安全

賴清德籲韓國瑜聲援　沈伯洋：到我為止！讓中國不再恐嚇台灣人

登記初選　陳亭妃自許最強母雞：2026台南勝敗決定2028中央執政

推動經濟日不落國　林佳龍：攜手業界Team Taiwan力量鏈結世界

陸軍今進駐蘇澳設前進指揮所　40官兵撤離聖愛、蘇北里災民

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

質詢指海鯤號成認知戰標靶挨轟　林楚茵：揭露中共認知作戰手法

騎自行車一日北高遭側翼質疑　黃國昌嗆：這樣也要黑太離譜了吧？

黃國昌：中國無權恣意抓捕通緝台灣公民　批民進黨政府無具體作為

韓國瑜突分享字畫親曝期許　喊話「老牛自知夕陽晚但也有爆發力」

輝達進駐北士科帶群聚效應　常駐就業人口估約6萬人

民進黨指韓國瑜相貌堂堂、魅力十足　應維護國會尊嚴、保護立委安全

賴清德籲韓國瑜聲援　沈伯洋：到我為止！讓中國不再恐嚇台灣人

登記初選　陳亭妃自許最強母雞：2026台南勝敗決定2028中央執政

推動經濟日不落國　林佳龍：攜手業界Team Taiwan力量鏈結世界

陸軍今進駐蘇澳設前進指揮所　40官兵撤離聖愛、蘇北里災民

質詢指海鯤號成認知戰標靶挨轟　林楚茵：揭露中共認知作戰手法

62歲李連杰爆「換武僧心臟」才回春！好友發聲揭真相　打臉動移植手術

「楠梓漢」撐起高大生活圈　診所年捧372萬卡位金店面

假中獎真詐騙！　宇宙人方Q遭詐團「盜刷10幾萬」氣炸報案

「台露夥伴關係商展」深耕邦交國　台灣永續創新閃耀加勒比海

鳳凰颱風來襲　台電台南區處啟動應變中心守護用電安全

芬普尼蛋「疑飼主違法用藥」　醫：偷用藥殺羽毛寄生蟲

快訊／美工刀砍輔大名醫！檢「殺人未遂」聲押　新北地院裁定羈押

騎自行車一日北高遭側翼質疑　黃國昌嗆：這樣也要黑太離譜了吧？

還有3500人沒領！花蓮重陽節敬老禮金倒數　把握最後期限

【一聲巨響】120米高大煙囪轟然倒地！ 現場煙塵飛揚超震撼

政治熱門新聞

賴清德：中國對台沒有管轄權！沈伯洋是捍衛主權　韓國瑜應站出來

賴清德喊韓國瑜聲援沈伯洋！王鴻薇：選你幹嘛

北市僅12里放颱風假挨轟　她逆風相挺

北市明上班上課　蔣萬安臉書遭灌爆「咕嚕咕嚕」

蔣萬安打破「放假才有臉」潛規則　1.6萬網友灌爆臉書

花蓮明利淹村長怨　經部：評估風險較低

林佳龍、吳釗燮爆惡鬥！　爭外交主導權

吳宗憲嗆「惡法亦法」政院就要編預算　卓榮泰傻眼：你認了？

曹興誠力薦賴清德：徵召沈伯洋參選台北市長

民眾黨內民調　李四川或黃國昌都贏蘇巧慧

打破「放假才放臉照」潛規則　蔣萬安笑了

陳昭姿助台灣成IPAC會員國　蕭美琴手寫感謝信曝光

陳其邁離席「防颱」引爆議會衝突

新壽北士科解約明審查　議長喊話：展現效率、明完成備查

更多熱門

相關新聞

拋沈伯洋事件解方　藍黨團：透過「立院兩岸對策小組」跟大陸交涉

拋沈伯洋事件解方　藍黨團：透過「立院兩岸對策小組」跟大陸交涉

面對民進黨立委沈伯洋遭中國大陸重慶公安局以「分裂國家罪」立案調查，且擬藉由國際刑警組織發出全球性的紅色通緝令，總統賴清德昨表示，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴。對此，國民黨立法院黨團今（12日）表示，因為賴清德把大陸列為境外敵對勢力，導致雙方赤裸敵意，若不拿掉，要麻煩賴透過美日關係跟大陸交涉如何保護我國國會議員。另藍黨團也說，賴要解決問題而非單純譴責，而立法院也可以擔起責任，透過「立法院兩岸事務因應對策小組」，實質跟對岸交涉。

陸「全球追捕」沈伯洋？　國台辦重申罪證

陸「全球追捕」沈伯洋？　國台辦重申罪證

曹興誠推薦沈伯洋選台北市長　游淑慧：愛民進黨還是害民進黨？

曹興誠推薦沈伯洋選台北市長　游淑慧：愛民進黨還是害民進黨？

JW大戰GD？　綠黨團：不見得台灣好的人所提出

JW大戰GD？　綠黨團：不見得台灣好的人所提出

藍委提立法院設「兩岸事務因應對策小組」

藍委提立法院設「兩岸事務因應對策小組」

關鍵字：

沈伯洋蔣萬安吳思瑤台北市長曹興誠

讀者迴響

熱門新聞

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」

簡廷芮不認出軌「范姜彥豐突火大開嗆」！

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

粿粿親回應近況！

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

知名YTR頻道遭「永遠關停」！網轟：早該下架

大氣系學生「預言颱風假」翻車　宣布雞排珍奶發送時間

王子5副業營業額破億卻哭窮？

花蓮新增1國小停止上班上課　全台停班課一覽

快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲

長條鳳凰大變形　紫爆雨下到新北

即／桃猿選手深夜拋震撼彈！IG突發黑白文

更多

最夯影音

更多
阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多
大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面