輝達進駐北士科帶群聚效應　常駐就業人口估約6萬人

▲北士科T17、T18基地。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

北市議會財建委員會今（12日）邀產發局，針對北士科開發現況及推動發展作為進行報告。產發局長陳俊安說，推估北士科常駐就業人口約5.5萬到6萬人，大概是內科的3分之1到2分之1左右；此外，也有設點在內科的AI供應鏈相關廠商，開始詢問北士科是否有合適廠房，但遷移公司對於企業來說都要內部評估，因此尚未有明確的動作。

民進黨議員陳賢蔚指出，輝達進駐後掀起搶地潮，很多非科技業也想分一杯羹，變相限縮產業發展需求，如何整合私有的科專用地真正達到市府想把北士科打造成AI旗艦基地的方式進行？

根據產發局報告，北士科私有土地計有37筆，部分土地已完工或正處興建及規劃設計階段，目前有10案興建中、4案已獲都審核定，皆在陸續開發階段。科專用地整體開發率近6成，已有48家企業進駐，包括中鼎集團企業總部、友華生技股份有限公司、網擎資訊股份有限公司及叡揚資訊股份有限公司等知名企業。

產發局長陳俊安說，確實之前幾次開促進會議時，園區內廠商有提到希望縮小規模，如果都是大坪數空間的話沒這麼多企業想進駐，但在輝達確定後，陸續接到用地需求，都是有一定規模的公司。

陳俊安指出，T3、4、12基地會由市府尋覓適合的AI供應鏈廠商進駐，但這幾塊地相比T17、18小很多，會找尋適合的企業媒合進駐。未來會更主動訪商，結合台北辦公室的廠商。

針對國際招商的準備部分，陳俊安提到，每年都會有國際招商，現在大概也都在規劃明年度的場次跟國家，主要目的是要讓外資企業更了解北士科土地未來發展方向，未來投資台灣、投資台北的時候會優先考慮北士科園區。

另外，國民黨議員李明賢關心人口與產業流動狀況，陳俊安說，未來待廠商進駐後，推估北士科常駐就業人口約5.5萬到6萬人之間，大概是內科的3分之1到2分之1左右。而內科的AI供應鏈相關廠商已開始詢問是否有適合的廠房，但遷移公司對於企業來說都要內部評估，因此尚未有明確的動作。

民進黨議員林世宗則提醒市府配套不足，輝達進來後產業根本不可能離開，因為利多來了，但當地路網少不夠完善，只有兩班公車，輕軌要等8到10年之後，整體規劃沒有配套，且腹地太小，沒有吸引更多廠商進來。